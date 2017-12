Congresso Usa approva la maggiore riforma fiscale dal 1986

NEW YORK - Il Congresso americano a maggioranza repubblicana ha regalato a Donald Trump la sua prima vittoria legislativa nei sui 11 mesi alla Casa Bianca. I legislatori hanno infatti approvato la maggiore riforma fiscale da quella voluta nel 1986 dall'allora presidente Ronald Reagan. "Abbiamo riportato le imprese nel nostro paese. Ci stiamo liberando di tutti i lacci e vincoli, vedrete che cosa succederà. Questo significa lavoro lavoro lavoro!" ha detto trionfante il presidente subito dopo l'approvazione finale della riforma fiscale da parte del Congresso.

"Razzi nel motore alla nostra economia"

"Tagliando le tasse e riformando un sistema a pezzi, stiamo rovesciando carburante per razzi nel motore della nostra economia - ha aggiunto Trump. - Avevo promesso agli americani un bellissimo e grande taglio delle tasse per Natale. Con il passaggio finale di questa legge, questo è esattamente quello che otterranno"

Al via le battaglie elettorali

Nonostante il leader americano canti letteralmente vittoria e tacci come "fake news" le critiche al provvedimento per lui "storico", sono state gettate le basi per uno scontro tra partiti che dominerà le battaglie elettorali dell'anno prossimo: con le elezioni di metà mandato nel novembre 2018, la minoranza democratica a Capitol Hill spera di riprendere il controllo almeno del Senato.