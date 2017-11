Le immagini inedite del figlio di Osama Bin Laden: ecco Hamza Bin Laden

ROMA - La Cia ha pubblicato migliaia di documenti, foto, video e audio che fanno parte di un vasto archivio documentale di Osama Bin Laden, il leader di al Qaida ucciso in Pakistan nel 2011. Tra i documenti, sequestrati nel corso del raid ad Abbotabad e ora resi pubblici, figurano anche un diario scritto dall'ex numero uno del network terroristico e il video del matrimonio di Hamza Bin Laden, con la prima immagine da adulto del figlio di Osama. Un video forse girato in Iran. «La pubblicazione di oggi (ieri, ndr) ... offre l'opportunità al popolo americano di conoscere più approfonditamente i piani e le attività di questa organizzazione terroristica», ha detto il direttore della Cia, Mike Pompeo. L'agenzia statunitense ha messo in rete 470.000 file aggiuntivi sequestrati a maggio 2011 in occasione del blitz che consentì ai Navy Sails americani di uccidere Bin Laden nel suo covo.