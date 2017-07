Merkel da Macron, l'alleanza Parigi-Berlino pro-Ue è tornata. Poi Trump all'Eliseo

PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la cancelliera tedesca Angela Merkel all'Eliseo a Parigi. I due leader co-presiedono un vertice congiunto di governo. Il messaggio dei due governi è chiaro: l'alleanza Parigi-Berlino che ha spinto per l'integrazione dell'Ue negli ultimi 59 anni è tornata. Ma a meno di tre mesi dalle elezioni politiche tedesche, sarà difficile per Francia e Germania portare avanti temi chiave come la riforma dell'eurozona. «Con la cancelliera voglio costruire progetti ambiziosi e concreti, con un chiaro obiettivo», ha dichiarato Macron al quotidiano regionale Ouest-France. «Voglio che l'eurozona sia più coerente e abbia più convergenze», ha sottolineato.

Eurozona

Merkel si è detta favorevole a trattare il tema, ma bisognerà aspettare fino a dopo le elezioni, con il suo partito, l'Unione cristiano-democratica, dato per vincente. Il leader francese dovrebbe inoltre fare pressione su Merkel per un contributo finanziario e militare per una forza anti-jihadista regionale chiamata G5 Sahel, composta da forze del Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger.

Poi Donald Trump

Quidni sarà la volta di Donald Trump, a Parigi per una visita ufficiale di tre giorni. Il presidente americano, invitato dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ad assistere alla sfilata del 14 luglio sugli Champs-Elysees, si è diretto a Les Invalides, atteso dal presidente francese. Seguirà un incontro a due all'Eliseo nel primo pomeriggio, alle 15.30, quindi una conferenza stampa. In serata, Trump e la moglie Melanie saranno ospiti di Macron e Brigitte al «Jules Verne», il ristorante al secondo piano della Tour Eiffel, per una cena a quattro. La premiere dame Brigitte e la first lady Melanie hanno in programma una visita a Notre Dame e un circuito turistico in battello sulla Senna. Come a Roma, stamattina Melania ha visitato l'ospedale pediatrico parigino Necker-Enfants Malades.