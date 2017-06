CARACAS, VENEZUELA - Continuano in venezuela le proteste degli oppositori che manifestano contro il presidente Nicolas Maduro. Oltre 2mila persone sono scese in piazza per levare la propria voce contro la presunta censura che sarebbe esercitata da Maduro nei confronti degli organi d'informazione. In altre parti del Paese sono state organizzate contro-manifestazioni in sostegno del presidente. Finora la proteste contro Maduro in Venezuela hanno causato almeno 66 morti.