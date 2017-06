Italia-Russia, Fallico: le sanzioni hanno solo danneggiato chi le ha imposte

SAN PIETROBURGO - Antonio Fallico, presidente di conoscere Eurasia ci parla di sanzioni e del successo del Forum di San Pietroburgo nell'edizione 2017: «Questo Forum Economico di San Pietroburgo dimostra che le sanzioni, come noi abbiamo sempre detto, non solo non hanno raggiunto il loro scopo, ma sono state dannose più per coloro che le hanno imposte. Quest'anno c'è la presenza di circa 19.000 tra manager, rappresentanti di governi e varie organizzazioni internazionali».