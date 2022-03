Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin a Erdogan: «Stop solo se Kiev accetta richieste Russia»

Salta per la seconda volta la tregua umanitaria. Il corridoio per la popolazione di Mariupol era stato aperto alle 12 e doveva restarlo fino alle 21, ma secondo quanto riportato dal terreno ci sono stati attacchi da parte russa e alla popolazione è stato detto di restare nei rifugi. Intanto l'offensiva militare prosegue. Così come i colloqui fra Putin e i leader mondiali: dopo aver incontrato ieri il primo ministro israeliano Naftali Bennett, il presidente russo oggi ha parlato anche con Macron ed Erdogan.

15:07 Putin a Macron: «Kiev esaudisca le richieste di Mosca, poi dialogo»

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al collega francese Emmanuel Macron che Kiev «deve» esaudire le richieste russe per continuare il dialogo con la Russia. Lo rendono noto dal Cremlino .

14:15 Macron e Putin hanno parlato per un'ora e 45 minuti

Il presidente francese Emmanuel Macron e il capo di stato russo Vladimir Putin hanno parlato al telefono per un'ora e 45 minuti. Lo ha riferito il Cremlino. «La chiamata è avvenuta su iniziativa» di Emmanuel Macron.

13:36 Sberbank rimpiazza Visa e Mastercard con cinese UnionPay

La banca russa Sberbank si appresta ad emettere carte di credito sul circuito cinese UnionPay dopo che Visa e Mastercard hanno annunciato lo stop alle loro operazioni in Russia. Lo riferiscono i media locali spiegando che altre banche russe potrebbero seguire la decisione.

12:54 Putin a Erdogan: «Stop solo se Kiev accetta richieste Russia»

La Russia è pronta a sospendere l'operazione di difesa del Donbass soltanto se l'Ucraina ferma i combattimenti e accetta le richieste russe, ha detto il presidente russo Vladimir Putin al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan.

12:49 Putin a Erdogan: «Spero approccio più costruttivo di Kiev»

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di auspicare che l'Ucraina abbia un approccio più costruttivo nei prossimi colloqui, attesi per domani. Lo riferisce il Cremlino. Putin ha anche confermato ad Erdogan che la Russia è pronta a dialogare con le autorità ucraine o con altri Paesi per risolvere il conflitto. E ha aggiunto che l'operazione procede come previsto.

Putin ha auspicato che nel terzo round di colloqui i «rappresentanti ucraini mostrino un approccio più costruttibo che prenda in considerazione gli sviluppi attuali della situazione», si legge nella nota del Cremlino. Il presidente russo ha sottolineato che qualsiasi tentativo di Kiev di protrarre i colloqui sarà inutile.

12:48 Erdogan a Putin: «Urgenti corridoi e cessate il fuoco»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto al capo di stato russo Vladimir Putin che Ankara è pronta a contribuire alla soluzione della crisi ucraina con «mezzi di pace». Lo scrive l'agenzia Anadolu. Erdogan, nella telefonata durata un'ora con il leader del Cremlino, ha anche sottolineato l'importanza di un urgente cessate il fuoco, dell'apertura di corridoi umanitari e della firma di un accordo di pace, offrendo ancora una volta la mediazione turca.

12:46 Bennet: «Poche chance accordo, ma dobbiamo tentare»

Israele continuerà a tentare un negoziato tra Russia e Ucraina anche se le possibilità di successo sembrano lontane, ha detto il premier israeliano Naftali Bennett di rientro da un colloqui a sorpresa con il presidente russo Vladimir Putin. «Continueremo ad assistere se sarà richiesto anche se le chance non sono molte. C'è un piccolissimo spiraglio al momento e dobbiamo tentare, sento il dovere morale di fare ogni tentativo», ha detto.

12:46 Moody's taglia rating Russia

L'agenzia Moody's ha nuovamente tagliato il rating sovrano di lungo termine della Russia portandolo da B3 a Ca. L'outlook è negativo. La nuova decisione segue quella adottata tre giorni fa quando l'agenzia aveva ridotto il giudizio sul debito pubblico della Russia di sei livelli da Baa3 a B3. Il rating di breve termine resta Not Prime.

12:10 Zelensky: «Mondo può chiudere nostro spazio aereo»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che «il mondo ha la possibilità di chiudere il nostro spazio aereo per i razzi e gli aerei russi» e che l'Ucraina chiede caccia per rendere lo spazio aereo sicuro. Una nuova richiesta, fino ad ora rigettata, alla Nato per una no-fly zone.

12:08 Blinken: «Valutiamo invio caccia in Polonia»

«Stiamo valutando la questione degli aerei che la Polonia potrebbe fornire all'Ucraina e stiamo capendo come potremmo sostenere» Varsavia in questa evenienza e anche se «non posso dare una timeline posso dire che stiamo seguendo la questione in maniera molto attiva», ha detto da Chisinau il segretario di stato Usa Antony Blinken a proposito della possibilità che gli Stati uniti inviato caccia in Polonia.

11:34 Zelensky: «Forze russe pronte a bombardare Odessa»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha avvertito che le forze russe si stanno preparando a bombardare Odessa. Parlando alla tv ha detto: «Razzi su Odessa? Sarà un crimine di guerra. Sarà un crimine militare, sarà un crimine storico», ha aggiunto sottolineando di essere a conoscenza del piano e delle mappe di attacco ottenute dai militari russi catturati. Odessa è una zona strategica nell'avanzata russa. La città, la terza dell'Ucraina per dimensione, e si trova sul Mar Nero.

10:57 Vicepremier ucraino: «Situazione sta peggiorando»

Un'altra fase del «piano terroristico» è iniziata e la situazione sta peggiorando, ha dichiarato a Bbc la vicepremier ucraina Olha Stefanishnya, sottolineando che ospedali e scuole sono sotto attacco. Le «enormi perdite» delle truppe russe non stanno fermando il presidente russo Vladimir Putin ma anzi lo stanno incoraggiando a proseguire l'aggressione, ha aggiunto.

10:25 Ucraina: «Intatti sistemi di sicurezza della centrale di Zaporizhshia»

I sistemi di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, sono intatti e i livelli di radiazioni restano normali. Lo ha comunicato il regolatore ucraino. La centrale è controllata dalla Russia dopo il drammatico attacco in cui sono stati danneggiati alcuni edifici e si è temuto per la tenuta dell'impianto. Le autorità ucraine hanno comunicato all'Aiea di essere riuscite a tenere i contatti con lo staff e che due dei sei reattori sono in funzione.

10:07 Johnson: «Non è una guerra della NATO e non lo diventerà»

«Non è un conflitto della Nato e non lo diventerà. Nessun alleato ha mandato truppe da combattimento in Ucraina. Non siamo ostili al popolo russo e non abbiamo intenzione di mettere in dubbio una grande nazione e una potenza mondiale», ha scritto in un editoriale sul New York Times il premier britannico Boris Johnson.

09:43 Zelensky: Paese è una «superpotenza dello spirito»

Roma, 6 mar. - Parlando alla nazione domenica mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lodato le diverse forme di resistenza che gli ucraini hanno scelto per opporsi ai russi, definendo l'Ucraina una «superpotenza dello spirito».

Il Paese sta agendo «al massimo delle sue possibilità» con i soldati che combattono ma anche i cittadini che difendono città, ospedali. Il presidente ucraino ha anche incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, dove è possibile. Dopo 11 giorni di guerra l'Ucraina ha unito «milioni di persone che sono diventata un'unica cosa».

09:28 Difesa Russia: «Distrutta base aerea Starokostiantyniv»

La Russia ha colpito e disabilitato la base aerea di Starokostiantyniv con un'arma di precisione a lungo raggio. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo aggiungendo che l'esercito russo continua a «colpire le infrastrutture militari in Ucraina», ha riferito il portavoce Igor Konashenkov. Inoltre, secondo la Difesa russa sono stati distrutti «61 obiettivi militari nel massiccio attacco di sabato notte, portando il totale degli obiettivi a militari eliminati a 2.203 dall'inizio dell'operazione militare russa nel Paese».

08:58 Macron vuole portare a vertice UE un «piano di resilienza»

Emmanuel Macron intende affrontare già oggi con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel l'idea di un «piano di resilienza europeo» per far fronte alla Russia e alle conseguenze della guerra che l'Europa si ritroverà a dover gestire. Secondo fonti di Le Monde, il presidente francese vorrebbe arrivare a una proposta da mettere sul tavolo dei 27 già al vertice del 10-11 marzo a Versailles. Il nome del nuovo piano non è stato deciso ma Macron proporrebbe di utilizzare anche l'emissione di debito europeo.

08:51 Visa e Mastercard: stop operazioni in Russia

«La società statunitense Visa ha annunciato che sospenderà le attività in Russia». Ne dà notizia l'agenzia russa Tass riferendo che secondo quanto riportato dalla società USA, «Visa collaborerà con i suoi clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni Visa nei prossimi giorni. Una volta completate, tutte le transazioni avviate con carte Visa emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del Paese e tutte le carte Visa emesse da società finanziarie le istituzioni al di fuori della Russia non funzioneranno più all'interno della Federazione Russa». Il presidente e CEO di Visa Alfred Kelly ha affermato che la decisione è stata presa per gli ultimi sviluppi in Ucraina.

07:25 Zelensky ringrazia Musk per forniture Starlink

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Elon Musk per aver concesso all'Ucraina l'accesso al provider di internet via satellite Starlink, che dovrebbe garantire il ritorno del web anche nelle zone bombardate. «Gli sono grato per aver sostenuto l'Ucraina con parole e fatti», ha scritto Zelensky su Twitter, annunciando che la la settimana prossima arriverà in Ucraina un altro lotto di sistemi Starlink per le città colpite dall'esercito russo. Zelensky ha anche scherzato sul fatto di aver discusso con il fondatore e Ceo di SpaceX di possibili progetti spaziali: ne parlerò «dopo la guerra», ha detto.

07:02 Biden discute con Zelensky di sanzioni e aiuti militari

Il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per discutere di sanzioni alla Russia, di come accelerare le forniture di assistenza militare, umanitaria ed economica all'Ucraina. La Casa Bianca ha riferito della telefonata, effettuata quando in Ucraina era già passata la mezzanotte e durata 30 minuti. Zelenskyy ha scritto su Twitter che al centro della discussione vi sono stati argomenti di sostegno per la sicurezza, aiuti finanziari e il proseguimento delle sanzioni contro la Russia.