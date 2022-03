Biden al Congresso: «Putin è un dittatore che deve pagare»

Vladimir Putin ha mal giudicato la reazione dell'Occidente alla sua invasione dell'Ucraina e «pagherà un prezzo» per aver portato la guerra nel cuore dell'Europa. In un discorso nella prima serata americana sullo Stato dell'Unione, il presidente Joe Biden si è detto convinto che «la libertà trionferà sempre sulla tirannia», ha chiesto unità nella difesa dell'ordine internazionale messo in pericolo dall'aggressione russa e ha avvertito gli oligarchi che sostengono il regime di Putin che saranno presi di mira con il sequestro di yacht di lusso e jet privati.

Il presidente ha parlato con voce forte e ferma, corredata di qualche inciampo. In diversi momenti, ha detto «iraniano» quando intendeva «ucraino», «America» quando voleva intendere «Delaware» e «profitti» quando avrebbe dovuto dire «prezzi». Ma è apparso eccitato dalla sala piena di legislatori, con cui si è soffermato a chiacchierare alla fine del suo discorso durato un'ora e dedicato per la maggior parte alla crisi in Ucraina.

«Putin? Pensava di dividerci, ha fatto male i calcoli»

«Sei giorni fa, il russo Vladimir Putin ha cercato di scuotere le fondamenta stesse del mondo libero, pensando di poterlo piegare ai suoi modi minacciosi», ha detto Biden. «Ma ha fatto male i calcoli. Pensava di poter arrivare in Ucraina e che il mondo si sarebbe ribaltato. Invece, ha incontrato un muro di forza che non aveva mai previsto o immaginato. Ha incontrato il popolo ucraino», ha detto Biden, salutando l'eroismo della resistenza ucraina. «L'ultimo attacco di Putin all'Ucraina è stato premeditato e totalmente non provocato», ha detto. «Ha rifiutato i ripetuti tentativi di diplomazia. Pensava che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Pensava di poterci dividere a casa, in questa Camera e in questa Nazione. Pensava di poter dividerci anche in Europa. Ma Putin aveva torto. Siamo pronti. Siamo uniti», ha spiegato.

L'omaggio all'Ambasciatrice Ucraina: l'applauso in aula

Il presidente Usa ha quindi presentato Oksana Markarova, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti, che si è unita a Jill Biden sul palco riservato alla first lady con in mano una piccola bandiera ucraina. Con una grande dimostrazione di solidarietà bipartisan, tutti i parlamentari si sono alzati in piedi riservando un'ovazione alla diplomatica ucraina e al suo paese.

«Putin e i suoi oligarchi non resteranno impuniti»

Biden ha annunciato che avrebbe bandito gli aerei russi dallo spazio aereo americano e che ha concordato con le controparti straniere di rilasciare un totale di 60 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche per cercare di ridurre gli aumenti dei prezzi della benzina derivanti dalla guerra. Poi, ha evidenziato la risposta unitaria all'invasione della Russia. Il presidente russo e i suoi amici non dovrebbero rimanere impuniti, ha spiegato.

«Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività, causano più caos», ha affermato. «Continuano a muoversi. E i costi, le minacce per l'America e per il mondo continuano ad aumentare». Quindi, ha minacciato direttamente anche i magnati russi che sostengono Putin mantenendo i loro soldi e godendosi la vita in Occidente. «Stasera, dico basta agli oligarchi russi e ai leader corrotti che hanno sottratto miliardi di dollari. Ci uniamo agli alleati europei per trovare e sequestrare i loro yacht, i loro appartamenti di lusso, i loro jet privati».

La pandemia e la politica interna: appello all'unità

Biden ha quindi cercato di usare il suo primo discorso formale sullo stato dell'Unione per persuadere gli americani più cupi del fatto che il paese sta compiendo progressi impressionanti nel contenimento della pandemia di coronavirus e nella ricostruzione dell'economia. Si è impegnato per i programmi di spesa sociale che sono stati bloccati al Congresso, tra cui l'ampliamento dell'assistenza all'infanzia, l'assistenza agli anziani, l'istruzione all'asilo, le iniziative sui cambiamenti climatici e la riduzione dei prezzi dei farmaci da prescrizione, senza spiegare come intende superare l'opposizione. E ha promesso di agire per frenare l'inflazione, dicendo che la sua «priorità assoluta è tenere i prezzi sotto controllo».

«Siamo arrivati a un nuovo momento nella lotta contro il Covid-19», ha detto, chiedendo che le scuole rimangano aperte. «I nostri figli devono andare a scuola», ha commentato, pur mettendo in guardia contro l'autocompiacimento e invitando i parlamentari che hanno dimostrato unità sull'Ucraina a mettere da parte le loro divergenze sulle questioni di politica interna. «Sfruttiamo questo momento per la ripresa», ha commentato. «Quindi smettetela di guardare al Covid come a una linea di demarcazione partigiana. Guardatelo per quello che è: una terribile malattia. Smettiamola di vederci come nemici. Cominciamo a vederci per quello che siamo: compagni americani».

La contestazione in aula

Ma divisioni e contestazioni sono esplose lo stesso nell'Aula della Camera in modi che un tempo sarebbero stati impensabili. Quando Biden ha parlato della riforma dell'immigrazione, la repubblicana di estrema destra del Colorado Lauren Boebert ha intonato un coro - «costruisci il muro» -, a cui si è aggiunta solo la rappresentante Marjorie Taylor Greene, repubblicana della Georgia. E più avanti nel discorso, quando Biden stava rendendo omaggio ai soldati americani morti in missione all'estero, Boebert lo ha nuovamente interrotto. «Li hai messi tu - 13 di loro!» in una bara, ha gridato, riferendosi ai militari uccisi durante il ritiro dall'Afghanistan lo scorso anno. Il presidente non ha risposto, ma ha continuato a citare suo figlio, Beau, che ha prestato servizio in Iraq e in seguito è morto di cancro al cervello.