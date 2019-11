Impeachment Trump, l'Ambasciatore Sondland informava Pompeo delle pressioni su Kiev

NEW YORK - Gordon Sondland, l'ambasciatore al centro dell'inchiesta della Camera statunitense per il possibile impeachment del presidente Donald Trump, teneva informato il segretario di Stato, Mike Pompeo, sugli sviluppi della campagna di pressione sull'Ucraina per convincere il presidente Volodymyr Zelensky ad accontentare la Casa Bianca, annunciando pubblicamente un'inchiesta sull'ex vicepresidente Joe Biden. Lo afferma il New York Times, citando due fonti a conoscenza della questione.

Sondland, ricco donatore di Trump trasformato nell'ambasciatore statunitense presso l'Unione europea, testimonierà oggi davanti alla commissione Intelligence della Camera, in un'audizione pubblica.

Zelensky voleva un incontro alla Casa Bianca per accreditarsi sul palcoscenico mondiale

Ad agosto, Sondland mise Pompeo al corrente di una bozza di dichiarazione per Zelensky che l'ambasciatore aveva preparato insieme a un altro diplomatico statunitense e agli ucraini, nella speranza che servisse a convincere Trump a garantire al presidente ucraino un incontro ufficiale alla Casa Bianca; Zelensky voleva un incontro alla Casa Bianca per accreditarsi sul palcoscenico mondiale e per mostrare alla Russia - che appoggia i separatisti nell'Ucraina orientale - di godere dell'appoggio dell'amministrazione statunitense, suo più prezioso alleato.

Più tardi, Sondland discusse con Pompeo della possibilità di spingere Zelensky ad accettare di promettere un'indagine su Biden in un incontro con Trump a Varsavia. Pompeo si disse d'accordo con il piano, ma Trump decise poi di cancellare il viaggio in Polonia. È la prima volta che emerge un coinvolgimento così diretto di Pompeo nella campagna di pressione sull'Ucraina, guidata da Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump.

Trump furioso per speculazioni su sua salute

«La stampa in questo paese è pericolosa!": Così il presidente americano Donald Trump furioso per le 'speculazioni' sulla suo stato di salute circolate a seguito di una sua visita non programmata la fine settimana scorsa in un ospedale militare vicino a Washington.

Il presidente americano 73enne ha visitato il Walter Reed Hospital sabato per «iniziare il suo controllo medico annuale», secondo la Casa Bianca. Questa visita, che non era stata annunciata in anticipo, e che arriva solo nove mesi dopo la precedente, ha sollevato interrogativi. «Sono andato per una visita medica. Torno e mia moglie e mi dice: «Tesoro, come stai? Che succede? Dicono che potresti aver avuto un infarto», ha detto Trump a un incontro alla Casa Bianca con i membri del suo governo.

«La stampa in questo paese è pericoloso!»

«Sono stato lì per poco tempo, la routine, ho fatto una parte (della visita medica), il resto si svolgerà a gennaio», ha continuato, prima di lanciare una rissa contro i media . «Queste persone sono malate! La stampa in questo paese è pericolosa! Non abbiamo la libertà di stampa in questo paese, abbiamo il contrario! Abbiamo media corrotti (...) perché è molto brutta e molto pericolosa per il nostro Paese».

Domenica sera, il medico della Casa Bianca ha rilasciato un comunicato stampa affermando che «nonostante alcune speculazioni», Trump non aveva avvertito alcun dolore al petto e non era stato diagnosticato o trattato per problemi «urgenti» o «acuti». Nel suo precedente esame di febbraio, il il dottor Sean Conley nel suo precedente esame di febbraio, il dott. Sean Conley aveva detto che il suo paziente era «in ottima salute».