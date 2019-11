Attentato in Iraq, esplode ordigno artigianale: feriti 5 soldati italiani, tre sono gravi

BAGHDAD - Cinque soldati italiani sono rimasti feriti questa mattina nell'esplosione di un ordigno artigianale in Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato Maggiore della Difesa, secondo cui tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sono in pericolo di vita. «Nella mattinata di oggi un ordigno esplosivo artigianale è detonato al passaggio di un team misto di Forze Speciali italiane in Iraq», si legge nel comunicato, «Il team stava svolgendo attività di mentoring and training a beneficio delle Forze di Sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh.

Tre sono in condizioni gravi

I cinque militari coinvolti dall'esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale Role 3 dove stanno ricevendo le cure del caso», aggiunge il comunicato, «Tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Le famiglie dei militari sono state informate. Il ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, è stato prontamente messo al corrente dell'evento dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione l'evolversi della situazione», conclude la nota dello Stato Maggiore della Difesa. Tra pochi giorni, due per l'esattezza, ricorre il sedicesimo anniversario dell'attentato di Nassiriya, che provocò 28 morti, diciannove italiani e nove iracheni.

Indaga la Procura di Roma

Attentato con finalità di terrorismo e lesioni gravissime. Questi i reati per cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta in merito all'attentato avvenuto in Iraq nella mattinata e che ha portato al ferimento di 5 soldati italiani. Secondo quanto si è appreso le indagini sul posto saranno seguite dal Ros dei carabinieri. Gli accertamenti sono coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Sergio Colaiocco.

Di Maio: «Dolore e apprensione»

Luigi Di Maio sta seguendo «con dolore e apprensione quel che è accaduto in Iraq ai nostri militari», coinvolti in un attentato con un ordigno esplosivo in cui sono rimasti feriti cinque di loro, tre dei quali in modo gravi. Lo ha affermato lo stesso ministro degli Esteri in un post sul suo profilo Facebook.