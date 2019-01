Arrestato Benalla, ex collaboratore di Macron

PARIGI - Alexandre Benalla, ex collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, licenziato quest'estate dall'Eliseo per aver malmenato un manifestante in piazza, è stata arrestato con l'accusa di aver ottenuto e usato abusivamente un passaporto diplomatico. Lo affermano fonti della a procura di Parigi. L'inchiesta aperta il 29 dicembre con le ipotesi di reato di «abuso di fiducia» e «uso abusivo di un documento che giustifica una qualità professionale» è stata integrata con gli addebiti di «falso, uso di falso e ottenimento indebito di documento amministrativo» a seguito di una segnalazione della presidenza della Repubblica francese.

Ha ottenuto passaporto con un falso

L'ex collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron ha ottenuto un passaporto diplomatico usando «una nota dattilografata su carta intestata al capo di gabinetto» dell'Eliseo non firmata, quindi con un falso, privo di una firma manuscritta: lo ha dichiarato ieri davanti al Senato parigino il direttore di gabinetto della presidenza della Repubblica francese Patrick Strzoda. Inoltre, ha detto Patrick Strzoda, Benalla ha usato «quasi una ventina di volte» i suoi passaporti diplomatici dopo essere stato licenziato dall'Eliseo, l'1 agosto 2018. L'alto funzionario ha riconosciuto che ci sono stati «dei malfunzionamenti o casi di mancata reattività» riguardo un telefono non intercettabile rimasto in mano all'ex collaboratore dell'Eliseo.