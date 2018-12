«Gilet gialli», Solidaires non andrà all'Eliseo

PARIGI - Il sindacato Solidaires ha annunciato che non andrà domani all'Eliseo, dove è stato convocato con altre associazioni di categoria, ufficialmente per non prestarsi al «piano di comunicazione» del governo. «Noi non pensiamo che in questo momento il ruolo delle organizzazioni sindacali sia 'discutere' con un presidente e un governo all'ultima spiaggia, mentre centinaia di persone sono ancora detenute semplicemente per aver voluto manifestare contro la politica di quelli che ci invitano a discutere», ha dichiarato il sindacato in un comunicato.

MOTIVAZIONI - Ha precisato di non volersi «sostituire a quelli che si sono mobilitati da diverse settimane», alludendo al movimento dei «gilet gialli». Solidaires aveva già rifiutato, come la Cgt, di andare venerdì al ministero del Lavoro, dove diversi ministri hanno ricevuto le parti sociali.