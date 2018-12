Gilet gialli, blindati e 1.220 arresti

PARIGI - Scontri, auto incendiate, oltre mille arresti. Ma i timori della vigilia non si sono verificati: la manifestazione di sabato dei Gilets Jaunes - preceduta da allarmi su un tentativo di colpo di Stato e di manifestanti «pronti ad uccidere» - alla fine è stata contenuta dall'impressionante dispositivo di forze dell'ordine schierato dal governo francese.

1.220 ARRESTI - Le ultime cifre del ministero degli Interni parlano di 136.000 manifestanti in tutto il Paese, lo stesso numero di una settimana prima. Sono state 1.723 le persone identificate, per 1.220 di loro è scattato lo stato di fermo. In serata il ministro dell'Interno Cristophe Castaner può parlare di «situazione sotto controllo», spiegando che gli incidenti «sono stati opera di casseur»; mentre «decine di cortei, a Parigi e in provincia, si sono svolti senza incidenti».

MACRON - Emmanuel Macron, obiettivo numero uno della protesta, si è limitato ad un tweet in cui ha ringraziato le forze dell'ordine impegnate sul territorio «per il coraggio e l'eccezionale professionalità». Si attende un suo discorso tra domani e martedì, anche per disinnescare una nuova protesta sabato prossimo.