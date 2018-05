«Marea popolare» in strada a Parigi contro Macron

PARIGI - La manifestazione di Parigi nella giornata della «Marea popolare», in risposta alla convocazione di una sessantina di sindacati contro la politica di Emmanuel Macron, ha preso il via questo pomeriggio alle 14:30. Diverse migliaia di persone hanno iniziato a sfilare da Gare de l'Est verso Place de la Bastille.

Tra gli organizzatori della protesta figurano Attac e la Fondazione Copernic, partiti di sinistra, sindacati (CGT, Solidaires, Unione della magistratura, Sud PTT, Unef ...) e associazioni (Amici della Terra, Movimento per la Pace, La salute non è una merce...).

Il Comitato Adama, nato in memoria di Adama Traoré morta per soffocamento nel 2016 nel corso di un'interrogatorio, partecipa alla manifestazione anche con lo scrittore Edouard Louis, dietro uno striscione che denuncia «crimini di polizia» e la «gestione coloniale dei quartieri». Al corteo anche dipendenti di Air France e Aéroports de Paris, pensionati, ricercatori, personale ospedaliero.

Il presidente Macron ieri ha spiegato che il corteo «non lo fermerà». «Quando c'è un potere così arrogante, autoritario nei suoi metodi, (...) se il paese non mostra la sua forza e la sua unità, allora non riuscirà a smuovere nulla», ha commentato il segretario generale della PCF, Pierre Laurent, per il quale «la rabbia sociale sta aumentando». «Insegneremo al signor Macron a ridurre la sua arroganza», ha aggiunto Olivier Beancenot (NPA).

Il successo della manifestazione agli occhi del «mondo» sarà misurato tramite «lo spirito festoso, lo spirito combattivo», ha detto da parte sua il parlamentare della LFI Eric Coquerel. «Non avevamo mai visto così tante organizzazioni manifestare insieme, quindi è una buona giornata», ha dichiarato invece Benoît Hamon (Génération.s).

La prefettura aveva segnalato 15 arresti prima dell'inizio della manifestazione, senza fornire spiegazioni. Altri eventi sono stati programmati anche in altre grandi città della Francia, come a Marsiglia, dove sfilerà Jean-Luc Mélenchon. La polizia ha inoltre contato 1.200 manifestanti a Lione e 1.900 a Grenoble questa mattina.