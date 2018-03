BRUXELLES - L’unione europea (Ue) ha approvato nell’ambito del Fondo fiduciario per l’Africa un nuovo programma da 50 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita e la resilienza di migranti, profughi, sfollati, rimpatriati e comunità ospitanti in 24 città libiche. Messo a punto dalla Commissione Ue insieme all’Italia, il nuovo programma mira a migliorare l’accesso ai servizi essenziali – sanità, istruzione, approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari e servizi sociali – e a sostenere la governance locale, in particolare nelle municipalità libiche più esposte ai flussi migranti diretti in Europa.

Le parole di Mogherini

«Le città svolgono un ruolo centrale e hanno il nostro sostegno – ha detto il capo della diplomazia Ue, Federica Mogherini, citata in un comunicato – con la decisione assunta oggi continuiamo a fornire l’aiuto essenziale alle municipalità libiche perchè rafforzino la governance e i servizi pubblici nelle zone più vulnerabili. Questo programma intende affrontare i bisogni dei migranti e delle comunità locali che sono particolarmente esposte ai flussi migratori».

Cooperazione italiana, Undp e Unicef in campo

L’applicazione del programma spetterà a Cooperazione italiana, Programma Onu per lo sviluppo (Undp) e Unicef, mentre la sua implementazione sarà monitorata dal governo di accordo nazionale di Tripoli, secondo quanto precisato nella nota.