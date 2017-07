Morte in diretta su Instagram: due ragazze si schiantano in auto

Due splendide ragazze. Anzi, due vere e proprie regine di bellezza. Stanno trascorrendo una serata come tante altre all’insegna del divertimento. I loro nomi sono Sofia e Dasha ed avevano appena passato alcune ore ballando e bevendo. Forse è proprio quest’ultimo fatto che non le ha rese sufficientemente lucide e attente alla guida. O forse, era proprio la loro mania di ripredendersi continuamente facendo selfie e video per Instagram a portarle alla morte. Un minuto prima dello schianto stavano proprio inviando un video in diretta. Il loro ultimo video: l’incidente è stato fatale.

Lo schianto

Due donne, due splendide ragazze Ucraine, giovanissime e belle. Dopo essersi divertite tutta la sera, prendono la loro Bmw. Dasha Medvedeva di appena 24 anni, prende il suo smartphone e inizia le riprese mentre è alla guida. Ridono, scherzano e bevono. Ma non sono si accorgono cosa c’è di fronte a loro. Lo schianto è fatale sia per lei che la sua amica, Sofia Magerko. Lei era ancora più giovane: aveva solo sedici anni.

La morte avvenuta poco dopo

La vita si è spenta per entrambe le ragazze, secondo quanto dichiarato su Metro.co.uk. Sofia conduceva una vita piena di soddisfazioni: aveva vinto da poco un concorso di bellezza proprio nella sua città natale a Izyum. Per lei la morte è avvenuta sul colpo, ma anche la sua amica non ha dovuto attendere molto: è deceduta mentre i soccorsi la stavano portando in ospedale.

Il video

Il video che le ragazze stavano registrando, lo potete vedere qui. Dasha e Sofia avevano infatti iniziato da poco le registrazioni mentre erano alla guida. Le immagini mostrano come stessero bevendo, ridendo e scherzano. Si stavano rivolgendo a tutti i ragazzi – loro assidui fan – dicendo che amavano moltissimo la vita. Poi, quasi come un orrendo scherzo del destino, pochi secondi dopo si avvertono delle urla e subito dopo lo schianto. Le povere ragazze finiscono dritte dritte contro un lampione. Purtroppo nessuna delle persone che le stava seguendo riesce a capire di cosa si tratta: lo schermo diventa completamente buio al momento dell’impatto. I loro fan dovranno attendere alcune ore per sapere che Sofia e Dasha hanno perso la vita, in quel terribile incidente, in diretta.

Attenzione: vi ricordiamo che il link presente in questa pagina porta a un video, le cui immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità.