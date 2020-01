Saldi invernali: -33% rispetto al Black Friday

MILANO - I saldi invernali in Italia sono appena iniziati, offrendo ai consumatori sconti interessanti e spesso imperdibili. Revolut ha analizzato le abitudini di acquisto dei suoi utenti durante la prima settimana e ora svela i dati relativi a una delle più importanti occasioni di shopping dell’anno.

Gli utenti Revolut hanno speso oltre 2 milioni di Euro in shopping - sia online sia nei negozi tradizionali - durante i primi sette giorni dei saldi, quadruplicando la cifra spesa lo scorso anno nella stessa settimana. Gli Italiani hanno scelto di effettuare online il 29% degli acquisti (un incremento di 5 punti percentuali rispetto al 2019), significativamente al di sopra di altri mercati europei come Regno Unito (14%), Francia (18%) e Spagna (20%) durante la prima settimana dei saldi in questi Paesi.

-33% rispetto al Black Friday

Durante questi primi sette giorni gli utenti italiani hanno speso il 33% in meno rispetto alla settimana del Black Friday, dove anche la quota di acquisti online registrata é maggiore (31%) e la cifra spesa utilizzando Revolut è stata di oltre 3 milioni di Euro.

L’ammontare di questa prima settimana di saldi non é solo inferiore alla settimana del Black Friday ma anche ai sette giorni precedenti il Natale, durante i quali sono stati spesi circa 2,5 milioni di Euro in shopping.

Apple e Ali Express sono stati gli store online più popolari tra gli utenti italiani sia durante il Black Friday sia durante i saldi invernali, mentre per Natale gli shop online preferiti sono stati Apple e Amazon.