Reddito di cittadinanza, 780 euro ma non per tutti: in molti prenderanno 'solo' 500 euro

ROMA - In pochi percepiranno i famosi 780 euro al mese. Per gran parte degli aventi diritto il reddito di cittadinanza sarà infatti di 500 euro. A spiegarlo in un'intervista al Corriere della Sera è stato Pasquale Tridico, l'economista 'vicino' al vicepremier Luigi Di Maio, che ha fornito ulteriori dettagli in merito alla misura che enterà in vigore ad aprile 2019. Sempre che la riforma dei centri per l'impiego proceda in maniera spedita nei prossimi mesi. Invariato il fondo a disposizione: 9 miliardi, con fino a un miliardo «nel 2019 e nel 2020» che sarà destinato ai centri per l'impiego, «fino a 10 milioni» all'Agenzia nazionale politiche attive lavoro.

Chi avrà diritto a 780 euro

Veniamo alle somme che saranno erogate ai beneficiari. La misura piena - 780 euro - è prevista solamente, ha spiegato Pasquale Tridico, per chi paga un affitto e ha Isee zero. Quindi, per chi è proprietario di un immobile l'importo si ridurrà in maniera sostanziosa. Le cifre ipotizzate al momento sono di 500 euro come somma 'fissa' alla quale si andrà andranno aggiunte 280 euro ma solo per chi è in ffitto. «In questa ipotesi, chi vive nella casa di proprietà prenderebbe al massimo intorno a 500 euro», ha spiegato Tridico al Corriere della Sera.

Le due soglie

Due saranno quindi le soglie del reddito di cittadinanza: 780 euro al mese a chi dimostrerà di avere un Isee pari a zero e di vivere in affitto; 500 euro al mese a chi invece avrà un Isee superiore a zero ma comunque inferiore a 9.360 euro annui e una casa di proprietà. Per il momento non ci sarà nessun procedimento automatico: per ottenere il reddito di cittadinanza sarà necessario presentare la domanda» anche se a regime, e con l'Isee precompilato, «si andrà verso un sistema quasi automatico». Le domande dovrebbero partire a marzo.