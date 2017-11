Dl Fisco è legge: ecco le 18 novità più importanti da sapere

ROMA - Via libera definitivo al decreto fiscale collegato alla manovra. La Camera ha approvato il provvedimento senza apportare modifiche al testo licenziato al Senato il 16 novembre scorso. In mattinata il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento con 284 voti favorevoli, 162 contrari e un astenuto. Il via libera definitivo è arrivato invece con 237 voti favorevoli, 156 contrari e 3 astenuti. Il piatto forte del decreto fiscale è quello dedicato alla rottamazione delle cartelle. Al 'bis' concesso dal testo originario si è aggiunta l'ampia serie di possibilità di accesso alla misura approvata a Palazzo Madama, che oltre ad ammettere all'agevolazione quanti non ne avevano approfittato nella prima versione o ne avevano perso il diritto per mancati versamenti, ha rimodulato una serie di date (tra le altre figura la nuova scadenza per chiedere di aderire, al 15 maggio 2018 da fine 2017, o lo slittamento dal 30 novembre al 7 dicembre prossimo del termine per pagare le vecchie rate scadute tra luglio e ottobre).

Dalla cannabis per uso terapeutico e alla norma "Nonna Peppina"

Confermato il numero complessivo delle rate, cinque, e il termine dell'operazione, per febbraio 2019. Facilitato, inoltre, il ricorso allo strumento della rottamazione da parte degli Enti locali. Altra misura 'pesante' per le coperture della manovra il rinnovo oneroso della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica per 800 milioni di euro. Tra le altre principali misure approvate nel decreto collegato, l'equo compenso non limitato ai soli avvocati e anche nei confronti della pubblica amministrazione, le risorse per gli approvvigionamenti della cannabis terapeutica e per assicurare la copertura del SSN su tutto il territorio italiano, il pacchetto terremoto (con la proroga della sospensione di bollette e mutui, la sospensione dei tributi nelle aree di Ischia e Livorno e la norma sulle abitazioni provvisorie costruite nei pressi delle case inagibili, la cosiddetta norma "nonna Peppina"). Ma anche la stretta sullo stalking, la semplificazione delle procedure nelle scuole sui vaccini obbligatori, lo stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay-tv, il mini-scudo fiscale per ex residenti all'estero e transfrontalieri e l'allargamento delle detrazioni per gli affitti degli studenti fuori sede.