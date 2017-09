Istat conferma: nel II trimestre Pil +0,4%, +1,5% sull'anno

ROMA - Nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016. La conferma è arrivata dall'Istat: «sia la crescita congiunturale del Pil, sia quella tendenziale sono rimaste invariate rispetto alle stime preliminari diffuse il 16 agosto scorso». Il secondo trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e due in meno rispetto al secondo trimestre del 2016. La variazione acquisita per il 2017, ossia la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno, è pari a +1,2%.

Segni più

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,7% gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0,7% e dello 0,6%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del Pil (+0,2 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private Isp, +0,1 gli investimenti fissi lordi e contributo nullo della spesa della Pubblica Amministrazione, P.A.). Anche la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del Pil (+0,1 punti percentuali), mentre il contributo della domanda estera netta è risultato nullo. Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell'industria (+0,6%) e dei servizi (+0,4%), mentre il valore aggiunto dell'agricoltura è diminuito del 2,2%. Nel secondo trimestre, il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,8% negli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia, dello 0,6% in Germania, del 0,3% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,2% negli Stati Uniti, del 2,1% in Germania, dell'1,7% in Francia e nel Regno Unito. Nel complesso, il Pil dei paesi dell'area Euro è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016.

Spese famiglie e investimenti in crescita

La spesa delle famiglie sul territorio nazionale ha registrato, nel secondo trimestre, un aumento in termini tendenziali dell'1,3%. In particolare gli acquisti di beni durevoli sono aumentati del 3,3% e quelli di servizi dell'1,8%. A renderlo noto è l'Istat che ha confermato le stime preliminari relative al Pil. Rispetto al primo trimestre del 2017 la spesa delle famiglie è salita dello 0,3%. Gli investimenti fissi lordi hanno segnato nel complesso del secondo trimestre una crescita tendenziale del 2,6%, con una crescita degli investimenti in mezzi di trasporto del 39,9% e degli investimenti in costruzioni del 1,2%, a fronte di una flessione dello 0,8%della spesa in macchinari e altri prodotti. Lo ha reso noto l'Istat che gha confermato le stime del Pil del secondo trimestre dell'anno Rispetto ai primi tre mesi dell'anno gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,7%.