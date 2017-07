ENI, al via la società «retail» gas e luce

ROMA - Al via la società retail gas e luce di Eni. Nasce la nuova realtà con il conferimento del ramo d'azienda che conta 9 milioni di clienti tra Italia, Francia, Slovenia e Grecia (quasi 8 in Italia)e 1.400 dipendenti. A guidarla sarà Alberto Chiarini.

«Siamo partiti dalla constatazione - spiega al Sole 24 Ore - che questo segmento ha caratteristiche molto diverse dal Dna della controllante. Eni è un gruppo capital intensive nel suo core business, i nostri asset, invece, sono le persone e i clienti. Inoltre, le sue dinamiche sono a lungo termine, mentre la nostra società deve avere una reattività che si misura con gli stimoli del mercato, con processi decisionali e azioni che seguono dinamiche differenti. Con questo step, abbiamo quindi focalizzato tutte le risorse di Eni Gas e Luce sul business in modo da avere maggiore autonomia operativa ed efficacia».

PRONTI ALL'ATTACCO - Chiarini aggiunge: «Abbiamo utilizzato gli ultimi anni, con il lavoro dei miei predecessori, per mettere a posto la macchina che ora funziona e può contare su un'ottima soddisfazione del cliente. Ora siamo pronti a passare all'attacco con lo sviluppo, da un lato, di nuovi servizi, e, dall'altro, di partnership».