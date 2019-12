Per chi si fosse perso gli strani auguri di Kevin Spacey

NEW YORK - Con un video su Youtube Kevin Spacey ormai da un paio d'anni fuori dalle scene dopo lo scandalo sessuale, fa gli auguri di Natale da thriller: «Uccidete chi vi attacca ma con la gentilezza». Il video comincia con un messaggio: «Pensavate che avrei perso l'occasione di augurarvi un buon Natale, vero?». Col tono dello spietato protagonista di «House of Cards», Spacey invita tutti a «uccidere» i propri nemici «ma usando la gentilezza». Il video è stato pubblicato sul canale ufficiale di Kevin Spacey, ed è misteriosamente titolato «KTWK».

Spacey è davanti al camino e interpreta il cinico Frank Underwood: «Questo 2019 è stato un anno piuttosto buono - dice Kevin/Frank - la mia salute è migliorata e ho fatto qualche cambiamento nella mia vita e mi piacerebbe invitarvi a seguirmi». «Entrando nel 2020 - dice ancora - voglio esprimere il mio voto a favore di una maggiore bontà in questo mondo. So cosa pensate: dirà sul serio? Sono dannatamente serio. E non è difficile credetemi».

L'anatema contro chi attacca Spacey lancia poi il messaggio un po' criptico che poi dà il nome al video: «La prossima volta che qualcuno vi farà qualcosa che non vi sta bene, potete attaccarlo. Ma potete anche trattenervi e fare qualcosa di inaspettato: ucciderlo con la gentilezza». Kill Them With Kindness, il KTWK del titolo del video. Una musica degna di un film di Hitchcock e la camera che stringe su un tizzone ardente nel caminetto. Spacey sta affrontando accuse di molestie sessuali anche se sono già tre i testimoni che hanno fatto un passo indietro e il video arriva poco prima dell'annuncio della morte di uno degli accusatori di Spacey. lo scrittore Ari Behn.