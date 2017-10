Auguri in chiave reggae per Maradona

ROMA - Auguri in chiave reggae per Diego Armando Maradona. Si intitola proprio «Maradona» la canzone firmata KG Man e Raina e pubblicata in occasione del compleanno del leggendario calciatore argentino.

I suoni e gli accenti del reggae incontrano le gesta del fuoriclasse. Nel testo si racconta e si esalta la carriera sportiva del «Pibe de Oro». Nel videoclip firmato da Andrea Riva, i due protagonisti sono impegnati in una partita amatoriale tra amici dai toni autoironici, sulla falsa riga del fantozziano match «scapoli contro ammogliati». KG Man nome d'arte di Tommaso Bai, è un artista toscano punto di riferimento della scena musicale reggae/dancehall nazionale, mentre Raina è un veterano di questo genere sia come solista, sia con la storica formazione romana Villa Ada Posse.