MILANO - Kirk Douglas compie oggi 103 anni. Il leone di Hollywood, leggendario Spartacus è il più longevo premio Oscar maschile ancora in vita. Sposato con la produttrice Anne Buydens, che compirà 101 anni nel 2020 e con cui vive da 65 anni, l'attore ha espresso il desiderio di festeggiare con una semplice cena di famiglia. Lo ha rivelato Micheal Douglas, il figlio primogenito, 75 anni, in un'intervista in cui ha detto: «Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103 anni. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini». Su Instagram invece il nipote Cameron Douglas, figlio di Michael lo ha celebrato con una serie di scatti «Buon compleanno nonnino, sei un regalo per il mondo...», scrive e aggiunge: «Un faro guida e fonte di ispirazione per me. Ti voglio bene».

Morto a 21 anni il rapper Juice Wrld

Una morte improvvisa ha sconvolto il mondo dell'hip hop americano. Il rapper Juice Wrld è morto all'aeroporto di Chicago dopo aver avuto un attacco epilettico appena sceso dall'aereo. Jarad Anthony Higgins, questo il suo vero nome, aveva solo 21 anni. Oggi l'autopsia. Juice Wrld era nato a Chicago e aveva realizzato due dischi in studio, Goodbye & Good Riddance del 2018, e Death Race for Love del 2019. Uno dei suoi maggiori successi era stato il singolo «Lucid Dreams», che era arrivato al secondo posto della classifica Hot 100 di Billboard, la più citata e importante della musica statunitense.