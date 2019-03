I vantaggi di una sala da giardino per ospiti

Invitare delle persone da te può essere stancante, specialmente se hanno intenzione di restare per svariato tempo. Anche se i tuoi ospiti sono parenti stretti o amici, scontrarsi ogni giorno e invadere l'uno gli spazi dell'altro può essere problematico. E se potessi avere una pratica e privata stanza degli ospiti? Perfetto! Da Bridge Timber ci specializziamo nella creazione di sale da giardino per i nostri clienti e una sala da giardino per gli ospiti sembra l'idea perfetta per una vita domestica piena e socievole!

Comoda e Accogliente

Con il nostro processo comprensivo di pianificazione, design e installazione, collaboreremo con te per costruire una sala da giardino di alta qualità. Una volta finita, starà a te trasformare la tua sala da giardino nello spazio ideale per ospiti e visitatori durante il weekend. Concentrati su un ambiente rilassate e confortevole per i tuoi ospiti, così che sentano di essere in una spazio sicuro dove riprendersi dopo la festa del weekend. Puoi aggiungere elementi accoglienti e far sentire i tuoi ospiti come se fossero a casa loro.

Privacy

Certe volte alle persone serve un spazio proprio e del tempo per riflettere durante un weekend pieno. Una sala da giardino offre il meglio di entrambe le cose – è essenzialmente una stanza d'hotel, separata da casa tua ma vicina a tutti quanti allo stesso tempo. Alla maggior parte degli ospiti non piace sentire come se stessero invadendo i tuoi spazi, perciò dare loro una stanza offre loro privacy e indipendenza.

Soldi Extra

Una sala da giardino può essere fonte di soldi extra a fine mese. Se vuoi puoi inserirla su Air BnB o siti simili e renderla disponibile a turisti che desiderano visitare la zona. È l'ideale per ospiti che non vogliono invadere i tuoi spazi e avere una stanza separata dal resto della casa. Possono andare e venire come vogliono e avere allo stesso tempo un senso di privacy e indipendenza. Potresti arrivare a ripagare il costo della tua sala da giardino affittandola ad altri, incontrando anche personaggi interessanti. Dai un'occhiata a questo sito Web per i dettagli.

Un Porto Sicuro

La vita è piena di imprevisti e non tutto va secondo i piani. Se amici o parenti sono nei guai o hanno bisogno di un posto dove stare per un po', allora una sala da giardino è l'opzione ideale. Avere una soluzione da offrire a qualcuno in caso di necessità o se c'è bisogno di un po' di tempo per rimettersi in piedi è l'ideale, e una sala da giardino offre proprio questo – invece di sperare che le cose vadano meglio per qualcuno, puoi offrire loro una mana grazie alla tua stanza con vista. Contatta il nostro amichevole ed esperto team per consigli e ispirazioni per la tua sala da giardino.