Le piscine trasparenti sono tendenza

Le piscine trasparenti sono di moda più che mai. Oltre a produrre un effetto estetico sorprendente sono molto divertenti per i bambini. Si possono adattare a qualsiasi dimensione e forma e si possono aggiungere diversi elementi per renderle ancora più belle. La cosa sorprendente del vetro è la resistenza di questo materiale, è così forte che resiste alla pressione che l'acqua fa verso l'esterno, impedendone la rottura. Ad esempio, cascate o altri effetti. Ora che l’estate è già iniziata è il momento di godersi il tuffo più incredibile. Dove? In una piscina trasparente. Gli esperti di Habitissimo dicono qui come progettarla.

Un effetto molto suggestivo.

Le piscine trasparenti permettono di essere costruite con la forma e le dimensioni che si desiderano. Se il sogno è quello di avere una pool di questo tipo a casa, forse è il momento di progettarla con l'aiuto di un professionista, che senza dubbio saprà consigliare sulla forma delle piscina che meglio si adatta alla casa in questione.

Una finestra sott'acqua.

Il vetro è un materiale molto resistente, trasparente e rigido. Pertanto, è un buon alleato per contenere una piscina, ma è importante coinvolgere un professionista soprattutto per calcolare lo spessore del vetro e quali sono i passaggi da seguire quando si costruisce la piscina.

Piscina transparente a forma di L.

Non è necessario rinunciare alla piscina se non tutti i muri possono essere trasparenti. In effetti, si può scegliere una piscina a forma di L con solo 2 o 3 lati trasparenti. L'effetto «integrazione» con il giardino o la terrazza sarà ancora maggiore.

Come un pesce nell'acqua.

Quando si tratta di progettare la piscina, è importante scegliere dove mettere le scale. Volendo essere originali nel design, si può scegliere di includerle sul lato trasparente della piscina. I gradini possono essere con bordi dritti, arrotondati o in stile romano. Un modo originale di entrare in piscina e di essere come un pesce nell'acqua.

Piscine trasparenti da incasso.

Che nulla, nemmeno il terreno su cui è costruita la casa interferisca sulla possibilità di costruire una piscina trasparente. Se il terreno è elevato la soluzione potrebbe essere costruire una piscina da incasso. L’effetto sarà sicuramente sorprendente.

Illumina una piscina trasparente.

Le piscine trasparenti non richiedono un sistema di illuminazione speciale, ma è possibile utilizzare la stessa illuminazione di qualsiasi altra piscina, tenendo conto che il risultato è ancora più impressionante e spettacolare grazie alle sue pareti trasparenti. È sempre meglio usare illuminazione a LED adatta per essere immersa nella piscina.

Ponte di legno per la tua piscina.

La piscina è importante quanto ciò che la circonda. Pertanto, un'opzione è quella di scegliere il legno per coprire l'area di accesso alla piscina. Il risultato è un'interessante combinazione di materiali: legno, cemento e vetro. Quello che si può dovrebbe tenere a mente è che il tipo di legno si adatto per esterni e per l'uso in un'area umida.

Piscina con cascata.

L’aggiunta di accessori è come quella di una normalissima piscina. Pertanto, se si desidera aggiungere una cascata alla piscina di vetro, è possibile farlo. Importante assicurarsi che il muro su cui si desidera installare la cascata supporti il peso e la pressione della cascata.