Exterior design: il fascino senza tempo del braciere da giardino

Per chi possiede un giardino, uno spazio verde o anche un grande terrazzo, arredarlo con cura e aggiungere qualche oggetto decorativo originale, è un vero piacere, che impreziosisce l’ambiente con un tocco di raffinatezza e di fantasia.

La presenza di un braciere da giardino, ad esempio, è ideale per infondere al proprio spazio esterno un’atmosfera romantica e suggestiva, soprattutto in occasione di un aperitivo con gli amici, di una serata a tema o di una grigliata con la famiglia.

Un braciere arreda il giardino con un effetto unico e incomparabile e dona quel senso di benessere e di armonia che solo il fuoco è in grado di trasmettere. Il consiglio è quello di scegliere il modello che si adatta meglio al contesto architettonico e allo stile di arredo scelto per il giardino, e di abbinarlo ad altri elementi illuminanti da esterno, ad esempio lanterne Led, candele e catene luminose.

Per individuare lo strumento più indicato per le proprie necessità, al giorno d’oggi è possibile affidarsi anche ai canali di vendita online, che si caratterizzano per un’ampia gamma di proposte.

Per esempio, è possibile acquistare bracieri da giardino su Ferramenta Vanoli, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento del settore, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo delle proposte accuratamente selezionate.

Braciere da giardino: non solo luce

Una particolarità interessante del braciere da giardino è quella di poterlo utilizzare anche come alternativa al barbecue tradizionale: basta corredarlo con gli appositi accessori, quali possono essere griglie e piastre in acciaio, ghisa o pietra naturale.

Anche il design dei bracieri da giardino offre diverse possibilità di scelta, dal classico modello circolare, anche con supporto in pietra o marmo, alle versioni più elaborate, arricchite da decorazioni e intagli laser, ai modelli sferici o quadrati.

Arredare il giardino con un braciere, da utilizzare eventualmente anche come griglia per cucinare, significa creare l’ambiente adatto per trascorrere la serata in un ambiente coinvolgente e suggestivo.

Come scegliere il braciere da giardino ideale

Come si è detto, il braciere offre la possibilità di arredare il giardino con un elemento originale e al contempo utile, tuttavia, per raggiungere un ottimo risultato, è importante scegliere il modello ideale.

Prima di tutto, occorre prestare attenzione al materiale con cui il braciere è stato prodotto: generalmente si utilizzano leghe ferrose o materiali metallici resistenti al fuoco, trattati in maniera tale da creare una finitura anticata.

Di grande pregio e dal notevole effetto estetico sono anche i bracieri in ghisa o in rame, con elementi in pietra naturale che possono svolgere la funzione di piano cottura. Esistono anche modelli di braciere con apposito spazio integrato per la legna, oltre ai moderni modelli alimentati a bioetanolo, adatti come sistema di illuminazione ecologico e sicuro per la zona pranzo esterna.

La scelta dipende anche dall’utilizzo che si intende fare del proprio braciere. Nel caso in cui fosse destinato semplicemente come elemento illuminante e decorativo, si può scegliere un braciere particolarmente elegante: un esempio sono i modelli in forma di sfera o semisfera, in rame o altro metallo anticato, con intagli decorativi eseguiti a laser.

Se invece l’intenzione fosse quella di utilizzare il braciere anche per la cottura dei cibi, è importante scegliere un modello specificamente progettato per questa funzione, realizzato in un materiale idoneo, come la ghisa, e dotato di accessori come griglia e piastra in ceramica o pietra.

La cottura sul braciere è ideale per le carni ma anche per pesce e verdure, trasmettendo ai cibi un piacevole aroma affumicato, la presenza di una piastra o di una pietra consente inoltre di preparare anche frittelle, uova, pane e focacce.

In commercio si trovano anche griglie e accessori utilizzabili con i bracieri circolari di dimensioni standard, che consentono di trasformare il proprio braciere in un autentico barbecue, ideale per cuocere carni e altri alimenti, per tostare il pane e per diverse altre preparazioni.