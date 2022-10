Dentsu Creative porta le Double Love Bags di Motivi in una nuova dimensione 3D

Per il lancio della collezione FW22 delle Double Love Bags, Motivi – fashion brand del gruppo Miroglio – ha scelto di affidarsi a Dentsu Creative, valorizzando l’expertise in ambito 3d e motion dell’area Experience dell’agenzia.

Uno storytelling moderno e coinvolgente che ripercorre i momenti chiave della creazione della borsa, puntando i riflettori sull’iconicità del logo, sul ricamo Double Love, sulla morbidezza dei materiali e sulla chiusura a nottolino: elementi che grazie alle possibilità offerte dal 3d e dalla CGI rispetto alle tecniche tradizionali, riescono a prendere vita e ad ottenere maggior risalto.

Una struttura di racconto flessibile e modulabile che tiene in considerazione le molteplici declinazioni digital, media e social attraverso prospettive e camere ad-hoc modificabili in qualsiasi fase della lavorazione, custom edit e focus specifici.

L’estetica e la qualità delle nuove Double Love Bags Motivi si traducono in una serie di contenuti dal sapore innovativo e originale, contribuendo a posizionare il brand come l’alleato ideale – e sempre un passo avanti – per la sua community.

Il video

Guarda il video «Motivi Double Love Bags»: https://youtu.be/8L6Q118cU9w