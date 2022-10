I must have per gli appassionati di vino

In Italia e nel mondo sono sempre di più le persone che si avvicinano al mondo dell’enologia, spinte da curiosità o da pura e semplice passione per il cosiddetto «nettare degli dei». Per poter apprezzare al meglio questo prodotto, però, è buona norma dotarsi di accessori vino specifici. In commercio esiste una vasta gamma di accessori creati appositamente per rendere più intensa e avvolgente l’esperienza di degustazione di una buona bottiglia: in questo articolo ne illustreremo alcuni che ogni appassionato di vino che si rispetti deve assolutamente possedere.

Il calice giusto

Un calice di qualità è un elemento fondamentale per apprezzare appieno una buona bottiglia di vino. In commercio esistono calici per ogni tipologia di vino, ma anche calici «universali», perfetti per gli appassionati non ancora esperti. Fatta questa premessa, a cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista un calice? Innanzitutto al tipo di vetro, che deve assolutamente essere trasparente per apprezzare gli aspetti visivi del prodotto. Inoltre, non è da sottovalutare la capienza del bicchiere: infatti, una buona capienza assicurerà la perfetta riuscita dell’esame olfattivo del vino.

Il cavatappi

Il cavatappi è senza dubbio un accessorio indispensabile per qualsiasi cultore del vino. Anche nel caso di questo raffinato strumento da sommelier, però, ci sono degli aspetti da valutare prima di procedere all’acquisto. Innanzitutto, è consigliabile preferire un cavatappi il cui corpo, vite a spirale compresa, sia stato realizzato in acciaio inossidabile. L’impugnatura di questo strumento può essere di diversi materiali, ma si consiglia di preferire cavatappi con impugnatura in legno, in grado di garantisce una presa più salda. Infine, per evitare che i tappi di sughero (in particolare quelli lunghi) si rompano in fase di estrazione, si consiglia di scegliere un cavatappi a doppia leva. Per i più tecnologici, è anche possibile acquistare un comodo cavatappi elettrico.

Cantinetta per il vino

La cantinetta per il vino è senza dubbio un must have per tutti gli appassionati di questa straordinaria bevanda. Esistono cantinette semplici, realizzate esclusivamente per ospitare le bottiglie, e cantinette più elaborate, che garantiscono una conservazione ottimale del vino in quanto consentono di regolare parametri fondamentali come la temperatura. Queste cantinette sono spesso dotate anche di illuminazione a LED e preservano il vino dalle vibrazioni che possono alterare le qualità organolettiche del prodotto. Inoltre, una cantinetta vino è sicuramente un accessorio elegante, in grado di conferire un certo fascino ad una stanza e per far colpo sugli invitati.

Secchiello per il ghiaccio

Cosa c’è di meglio di una buona bottiglia di vino durante un pranzo o una degustazione? In questo caso, però, è fondamentale che il vino venga servito e soprattutto si mantenga alla giusta temperatura per tutta la durata del pranzo, della cena o della semplice degustazione. Un secchiello per il ghiaccio è pertanto un accessorio indispensabile per tutti gli appassionati di vino. In commercio sono disponibili secchielli per tutti i gusti, con forme, dimensioni e materiale adatti a qualsiasi esigenza.

Decanter

Per terminare l’articolo, non potevamo non prendere in considerazione il decanter, lo strumento per eccellenza di qualsiasi appassionato di vino che si rispetti. Com’è facilmente intuibile dal nome stesso, il decanter è un accessorio, realizzato generalmente in vetro o cristallo, che viene utilizzato per la decantazione del vino e che rappresenta indubbiamente una pregevole ed elegante aggiunta a qualsiasi tavola. Come nel caso del secchiello per il ghiaccio, in commercio sono disponibili decanter di forme e dimensioni diverse, in grado di accontentare chiunque. Molti decanter sono anche venduti con un tappo in sughero in dotazione, il quale permette di evitare la contaminazione del vino con agenti esterni come la polvere.