Sandali da donna: scopriamo le ultime tendenze per l'estate 2022

I sandali si confermano un vero e proprio must have dell’estate per il pubblico femminile, sempre alla ricerca dei nuovi modelli messi in commercio dai brand di riferimento del settore.

Che siano con il tacco oppure bassi, così come caratterizzati da zeppe, l’attenzione è costantemente rivolta a quelle che sono le ultime tendenze del momento, così da sfoggiare non solo proposte comode e in linea con le proprie preferenze, ma anche alla moda.

In particolare, grazie all’accelerazione della trasformazione digitale si guarda con crescente interesse al web, dove i migliori portali specializzati nella vendita di calzature permettono scoprire in modo semplice e veloce tutte le novità del settore.

A questo proposito, per passare in rassegna in pochi click i sandali per l'estate 2022 è possibile affidarsi a Deichmann, e-commerce di riferimento a livello nazionale e internazionale, che mette a disposizione un’ampia varietà di modelli dei migliori marchi a prezzi competitivi.

I sandali must have per valorizzare un outfit casual

Un sandalo basso o un sandalo con la zeppa può avere sfumature diverse a renderli più in linea con uno stile casual o uno maggiormente trendy. A volte, il sandalo è costituito da una semplice base in cuoio o in gomma con elementi molto essenziali quali cinturini o fasce infradito: si tratta dei modelli che si prediligono per la quotidianità o le passeggiate sulla spiaggia.

Laddove si desideri dare slancio alla figura, invece, ci si può riferire a sandali di corda con la zeppa o con spessore in gomma: in questi casi, la scelta può essere tra una suola parallela alla tomaia, magari anche scanalata per fare miglior presa sul terreno, oppure per un plateau per avere una maggiore comodità.

Quest'anno, poi, sono tornati di moda i cosiddetti modelli alla schiava con lacci o cinghie alla caviglia, talvolta con fantasie audaci come quelle animalier: in questi casi, una gonna o pantaloni al ginocchio si rivelano piuttosto adatti. Nei modelli con la zeppa è più facile ritrovare un mix di materiali, come gomma e pelle oppure corda e tessuto, nonché accostamenti di colori tono su tono o a contrasto.

A livello di punta, si possono trovare modelli più o meno arrotondati e, soprattutto, con punta chiusa o aperta per mostrare lo smalto dell'estate. Ciò dipende molto dalle abitudini, dal tipo di outfit del momento e anche dal tipo di terreno su cui si sta camminando.

Sfoggiare un look ricercato ed elegante con i sandali gioiello

I sandali gioiello di solito presentano un tacco che può essere largo o a spillo, con una sfumatura retrò che è sempre in voga per una serata importante. Vengono generalmente realizzati in cuoio, similpelle o tessuto traforato e spesso sono arricchiti da elementi luminosi in grado di conferire ulteriore stile e ricercatezza.

In questo caso, l’altezza del tacco può variare notevolmente, una peculiarità che rende il modello perfetto per ricreare outfit esclusivi, spesso a completare abiti eleganti, in grado di mettere in risalto la silhouette.

Naturalmente, in un gioco di contrasti si può indossare un sandalo alto ed elegante anche con dei jeans attillati a metà gamba o degli shorts con applicazioni trendy, così da snellire la figura e completando il look con accessori abbinati quali cappelli e borse.

Ciò può dare vita anche a combinazioni casual chic molto interessanti che consentono di creare outfit perfetti da sfoggiare nel quotidiano sia in occasioni più formali. Ovviamente, la scelta deve tenere conto anche della comodità, motivo per cui il consiglio è quello di orientarsi sempre su modelli caratterizzati suole morbide e traspiranti.

Per quanto riguarda i colori, è possibile orientarsi verso le tonalità più in voga durante l’estate, come il bianco e del beige, così come scegliere soluzioni multicolore oppure cromie più accese come il lilla e il fucsia.