Dieta vegana: i prodotti indispensabili da avere in dispensa

Sono sempre di più gli italiani che scelgono oggi di seguire una dieta vegana, vuoi per ragioni prettamente etiche vuoi perché preferiscono non mangiare carne e derivati animali. Quel che è certo è che ormai seguire un'alimentazione di questo tipo è diventato decisamente più semplice rispetto al passato, in quanto esistono molti più prodotti e reperirli è anche meno complicato.

Quali sono però i must have da avere in dispensa se si vuole diventare vegani? Scopriamolo insieme.

Prodotti vegani: attenzione innanzitutto alla qualità

Prima di andare a vedere nel dettaglio quali siano gli alimenti che non possono mancare nella dieta di un vegano, è bene fare una precisazione. Escludere carne, pesce e derivati animali non significa per forza di cose andare incontro a scompensi nutrizionali ma bisogna essere consapevoli del fatto che la qualità del alimenti fa una grandissima differenza. Non a caso, al giorno d'oggi in molti acquistano i prodotti vegani online, su portali come FarmaOra che prestano una particolare attenzione proprio alla qualità. Nei negozi comuni si trovano infatti cibi tutt'altro che salutari, che sarebbe meglio evitare.

Prodotti vegani: i must have da avere in dispensa

Vediamo adesso quali sono i prodotti che chi decide di seguire una dieta vegana dovrebbe avere sempre in dispensa, per un'alimentazione equilibrata e varia.

# Latte vegetale

Ricco di proteine, il latte vegetale è un ottimo sostituto di quello vaccino e per i vegani rappresenta un alimento irrinunciabile, anche perché può essere utilizzato per una miriade di preparazioni culinarie. In commercio esistono varie tipologie di latte vegetale: da quello di riso a quello di soia, di mandorle, di cocco, le opzioni sono davvero parecchio dunque c'è l'imbarazzo della scelta. L'importante è controllare che sia privo di zuccheri, perché in molti prodotti se aggiungono troppi.

# Pasta e pane

Pasta e pane sono parte integrante della dieta di un vegano, dunque non possono mai mancare in dispensa e sarebbe meglio preferire quelli integrali.

# Burger vegetali

Per quanto riguarda i prodotti per così dire pronti, meritano di essere menzionati i burger vegetali che al giorno d'oggi rappresentano un valido aiuto per i vegani. Permettono infatti di variare la dieta e sono comodissimi da preparare perché basta cuocerli ed il gioco è fatto. Attenzione però alla qualità, perché in commercio si trovano burger vegani eccezionali ma anche prodotti decisamente meno salutari. Meglio dunque controllare sempre gli ingredienti.

# Seitan

Il seitan è uno di quegli alimenti che per chi segue una dieta vegana è fondamentale. Vanta infatti un alto contenuto proteico, dunque consente di sostituire carne e latticini e può essere consumato come secondo piatto, magari insieme ad un contorno di verdure. Anche in tal caso, conviene acquistare il seitan su portali come FarmaOra che prestano attenzione alla qualità.

# Tofu

Come sostituto dei formaggi invece troviamo il tofu, che può piacere come non piacere a seconda dei gusti. È bene precisare però che anche in questo caso esistono varie tipologie di tofu e quello di alta qualità è davvero gustoso, dunque merita di essere provato.