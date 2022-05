Seguire una dieta varia ed equilibrata: 4 idee per riuscirci

Variare la propria dieta ed inserire nella propria alimentazione dei cibi di volta in volta differenti non è per nulla semplice, eppure gli stessi nutrizionisti sono concordi nell’affermare che sia il primo passo per prendersi cura del proprio organismo e della propria salute. Ad oggi, la maggior parte degli italiani preferisce cucinare sempre le solite pietanze e lo fa per mancanza di tempo ma anche di fantasia. D’altronde, non siamo tutti cuochi provetti ed è molto più semplice preparare piatti che si conoscono piuttosto che avventurarsi in ricette del tutto nuove e mai sperimentate.

Eppure, seguire una dieta varia ed equilibrata è fondamentale per assimilare tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Vediamo allora come riuscirci in modo facile e senza impazzire.

#1 Acquistare solo prodotti di stagione

Acquistare esclusivamente prodotti di stagione può essere un primo passo da compiere per evitare di mangiare sempre le solite verdure ed i soliti frutti. È importante ricordare infatti che seguire una dieta varia non significa solamente attenersi ad un’alimentazione equilibrata, che integri proteine, vitamine, sali minerali e via dicendo. Vuol dire anche evitare di mangiare sempre i soliti cibi, perché non tutti hanno lo stesso contenuto di nutrienti dunque anche tra i vegetali le differenze sono parecchie.

#2 Sperimentare nuove ricette

Sperimentare nuove ricette significa abbandonare la monotonia in cucina e porta inevitabilmente a variare la propria dieta. Questa è dunque un’ottima idea per modificare la propria alimentazione e quella di tutta la famiglia, portandola ad essere più equilibrata ma anche meno banale. Il problema di molti è che per sperimentare nuove ricette bisogna avere un bel po’ di tempo libero a disposizione e al giorno d’oggi sono davvero poche le persone che possono vantare un simile lusso.

#3 Andare al ristorante

In alternativa, andare al ristorante permette di variare la propria dieta perché difficilmente si mangiano cibi che si preparano anche a casa quando si va fuori a pranzo o a cena. Anche questa però è per molti un’idea poco realizzabile, perché andare spesso al ristorante significa spendere parecchi soldi. Coloro che inoltre hanno dei bambini piccoli in casa potrebbero trovarsi in difficoltà nell’adottare uno stile di vita simile, che comunque rimane un lusso riservato alle persone più agiate.

#4 Abbonarsi ad un servizio di meal kit a domicilio

Un’idea che vale la pena prendere in considerazione per variare la propria dieta senza spendere una fortuna e rimanendo in casa è quella di abbonarsi ad un servizio di meal kit a domicilio. Il più popolare del momento è HelloFresh, che sostanzialmente permette di scegliere le ricette che si preferiscono di settimana in settimana e fare la spesa online. Si ricevono a casa gli ingredienti già pesati per preparare i manicaretti che si sono selezionati, con tanto di istruzioni passo passo per realizzare dei piatti sempre differenti. Questo servizio offre diversi vantaggi, in quanto non solo consente di variare la propria dieta e quella di tutta la famiglia, ma anche di risparmiare tempo ed evitare gli sprechi in cucina.