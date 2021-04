Ecco le città d’Italia Vegan Friendly: Roma prima, Torino seconda

È appena stata rilasciata la classifica delle Città più Vegan Friendly d’Italia del 2021, con Roma posizionata al primo posto e Torino al secondo. La classifica è stata stilata da MyProtein, tenendo conto, per ogni città, del numero dei ristoranti e negozi e altri fattori dedicati all’alimentazione bio, naturale e vegana.

Roma prima, ma Torino ha più ristoranti Vegan Friendly

La classifica delle città più Vegan-friendly d’Italia è stata elaborata con i dati forniti da HappyCow, Burgerabroad e Vegan.com. Ma non solo, perché in questa «gara» sono stati inclusi anche i punti di ristoro più apprezzati, come negozi di alimentazione bio e naturale e i ristoranti. E proprio grazie ai negozi di alimenti e integratori che Roma conquista la palma di capitale Vegana d’Italia, con un totale di 147 ristoranti vegan-friendly e 46 negozi di alimenti biologici e salutari. Torino, per contro, supera Roma per la presenza di ristoranti vegan-friendly (169) e ristoranti esclusivamente vegani (17 contro i 16 della Capitale, però ha meno negozi di alimenti biologici e salutari (30).

Tabella città italiane vegan ()

La classifica città per città

Roma Torino Milano Venezia Bologna Firenze Genova Napoli Catania Palermo

Il miglior locale vegan friendly è a Torino

Sempre secondo la classifica di MyProtein, il miglior locale vegan a Torino è «Bontà e Sapore». La gastronomia-ristorante si trova in via San Quintino 8H. Qui, possiamo degustare piatti in linea con la filosofia vegan, e uno stimolante menù a rotazione giornaliera. Il ristorante offre piatti nati dall’indovinato incontro tra la gastronomia italiana e quella brasiliana.