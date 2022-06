Vestiti da na-kd: stile, novità e classici a portata di click

Quante volte apriamo l’armadio e ci sembra di non avere nulla da mettere? Oppure con la nuova stagione e le nuove collezioni abbiamo anche noi voglia di novità? Scegliere i vestiti da na-kd ci permette di avere a disposizione uno store online con un’offerta fra le più ampie disponibili in rete: novità, grandi classici, le collezioni delle influencer. Tutto questo a nostra disposizione, per scegliere un outfit che ci faccia sentire bene e alla moda.

E se si tratta di scegliere un vestito per un’occasione speciale, come per esempio un matrimonio? Anche in questo caso na-kd si rivela non solo un ecommerce di abbigliamento fra i più forniti, ma anche un’ottima fonte di ispirazione e di consigli: basta navigare fra le diverse sezioni per trovare i vestiti più adatti alle nostre necessità, e sfruttare i suggerimento che troviamo per abbinare al meglio non solo i capi di abbigliamento, ma anche scarpe, borse e gli altri complementi che permettono di avere uno stile unico e speciale, come la nostra personalità.

Scopriamo i modelli di tendenza per ogni stagione

Magari non siamo delle esperte di moda, anche perché la vita quotidiana non ci lascia il tempo di dedicarci troppo alle nostre passioni. Ma questo non significa che il nostro stile debba essere ormai sorpassato: basta un click e ci troviamo nella sezione di na-kd dei vestiti e degli accessori di tendenza. Qui possiamo trovare tutto quello che è davvero all’ultima moda, sia per quel che riguarda lo stile, che i colori, che i materiali.

Se scegliamo in questa sezione i nostri capi di abbigliamento, magari da abbinare a un classico che amiamo indossare come un jeans oppure una giacca, siamo sicure di farci notare: il nostro stile glamour e moderno di sicuro non passerà inosservato.

Vestiti da na-kd: le collezioni delle influencer

Se siamo delle fashion addicted sicuramente seguiamo delle influencer, su Instagram o su altri canali social, a cui ci vogliamo ispirare per uno stile particolare che riesce a incontrare il nostro gusto. Forse quello che non sappiamo è che su na-kd possiamo trovare le collezioni delle influencer più famose della rete: dai jeans alle scarpe, dai costumi alla moda estiva fino agli accessori dallo stile più incredibile e particolare, possiamo trovare tutto quello che ci serve per creare un outfit alla moda, ispirato da chi di moda veramente se ne intende.

Comprare abiti su na-kd attenzione allo stile, ma anche al portafoglio e all’ambiente

Torniamo ad aprire il nostro armadio: quanti sono i capi di abbigliamento che abbiamo indossato anche solo poche volte oppure ancora nuovi che vediamo? Sicuramente ne abbiamo e abbiamo anche l’occasione per fare posto a nuovi capi, cercando seguire la moda ma di essere anche «green».

Gli abiti da na-kd di seconda mano sono i capi pre-loved: abiti e accessori verificati da na-kd che possiamo vendere e comprare in modo da poter sempre essere alla moda, dando ai nostri vestiti usati una seconda vita, con un occhio alla moda e facendo del bene all’ambiente, diminuendo le emissioni di Co2.