Farmacia online: 5 motivi per averne una di fiducia

La farmacia online è una novità degli ultimi anni e offre possibilità che prima della pandemia sembravano irrealizzabili o di poco conto. Infatti si tratta di un sito di tipo e-commerce - come Farmacia Uno - che però mette a disposizione i prodotti che si potrebbero trovare in qualsiasi farmacia o parafarmacia italiana. Qual è il motivo del successo di questa forma nuova di acquisto di farmaci e prodotti di parafarmacia? Scopriamolo insieme!

La farmacia online e quella in sede, differenze

La farmacia o parafarmacia in sede è un presidio che mette a disposizione farmaci da banco su ricetta e i cosiddetti prodotti di parafarmacia, ovvero prodotti che non sono strettamente legati all'ambito medico.

Questa seconda tipologia di prodotti può venire incontro a particolari necessità, come i prodotti cosmetici per la pelle sensibile, i prodotti per neonati, i detergenti per chi soffre di problemi alla pelle e gli integratori per l'insonnia.

Quando ci si reca in una farmacia generalmente si ha già un’idea di quello che si vuole acquistare. Tutto questo è valido anche per una farmacia online. Infatti, la farmacia su Internet è tenuta a rispettare tutti i requisiti normativi di una farmacia in sede. Anche le categorie merceologiche sono le stesse.

Se per i prodotti per cui serve una ricetta medica è importante rivolgersi ad una farmacia in sede, per i cosiddetti prodotti da banco si può scegliere tra la farmacia in sede e quella su Internet. Se il prodotto ha un determinato nome, una determinata casa farmaceutica di produzione e una confezione di un certo tipo, sarà lo stesso nella farmacia in sede e in quella su Internet.

La differenza è tutta nelle caratteristiche del servizio. Infatti, la farmacia di zona è in grado di assicurare un certo approvvigionamento in base al numero delle persone che ci sono in una determinata zona.

Può capitare che la farmacia in sede non abbia un prodotto disponibile e debba ordinarlo per il giorno successivo. Per sapere che il farmaco non è a disposizione, però, bisogna recarsi in farmacia o telefonare. Invece, se un prodotto non è disponibile in una farmacia online viene indicato come non disponibile direttamente sullo schermo.

In più la farmacia in sede segue degli orari di apertura ben precisi, oltre a quelle che sono le farmacie di turno per le emergenze. Invece la farmacia online consente di ordinare in un momento libero e di fare un controllo prima di ordinare. Infine il prodotto arriva direttamente a casa.

Le farmacie su Internet, perché sceglierle

Perché scegliere le farmacie su Internet e perché tanti lo fanno?

1. «Non si sa mai»

Sembra un vecchio detto delle nostre nonne, ma in realtà è così. Non si sa mai se la farmacia in sede ha quel determinato prodotto, o se per un imprevisto non si può uscire ma il farmaco serve, ecc. Quindi avere un'alternativa su Internet è sempre un vantaggio.

2. Sono farmacie

Le farmacie on-line sono presidi sanitari a tutti gli effetti. Quindi sono soggette agli stessi controlli delle farmacie in sede. Di conseguenza, i prodotti che vendono sono sicuri e si può ottenere tutto quello che serve in pochissimo tempo.

3. Non ci si può muovere da casa

Se non è possibile uscire di casa perché non si sta bene, perché si è impegnati, perché si ha poco tempo libero, perché ci sono esigenze in famiglia… Allora la farmacia online diventa una soluzione pratica e veloce per risolvere il problema, soprattutto quando manca un prodotto da banco.

4. Il magazzino è più ampio

Proprio perché la farmacia opera su Internet, il magazzino che ha disposizione è più ampio rispetto a quello che può essere il piccolo magazzino di una farmacia. Oltre a questo, non è tanto importante che la farmacia abbia tutto; è importante che la farmacia sia ben organizzata e possa reperire velocemente qualsiasi tipo di prodotto.

In questo contesto per una farmacia su Internet è più facile ordinare un prodotto e consegnarlo direttamente al cliente, piuttosto che farlo passare dal magazzino, come invece è costretta a fare una farmacia in sede.

5. L’ordine si fa in un click

L'ordine è veloce, perché naturalmente segue le regole dei portali online dedicati al commercio elettronico. Di conseguenza fare l'ordine è semplice. La procedura è la stessa per qualsiasi tipo di sito: non servono tantissimi dati per poter ottenere il prodotto a casa e l'ordine consente di ottenere una ricevuta di conferma direttamente via mail.

La farmacia online di fiducia, l’esempio Farmacia Uno

L’esempio di Farmacia Uno come farmacia online dimostra come il mondo stia cambiando anche in meglio. Infatti, da un lato il CoVid ha aumentato la spesa farmaceutica delle famiglie e dall’altro i giovani tendono sempre più a usare farmaci. Ottenere il supporto di una farmacia anche su Internet può essere molto utile per capire quali sono i prodotti che fanno davvero bene alla salute e come prenderli.