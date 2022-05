Personalizzazione abbigliamento: tutti i vantaggi di affidarsi a un servizio online

La personalizzazione dell’abbigliamento parte dai dettagli. Oggi puoi personalizzare i tuoi vestiti su GedShop.it e ottenere dei capi di abbigliamento che rappresentano davvero la tua azienda o la tua personalità. Quali sono i vantaggi di chi sceglie questa strada e perché conviene affidarsi a un servizio online? Scopriamolo insieme!

Personalizzazione abbigliamento, perché online?

Perché scegliere Internet come strumento per personalizzare il proprio stile? Ecco alcuni vantaggi per svelare il mistero!

1. Per avere più scelta

L’abbigliamento non è solo una T-shirt o un cappellino. Per personalizzare davvero quello che si indossa in base al proprio stile o al proprio brand è importante avere la possibilità di fare più scelte. In particolare, dovrebbe essere semplice creare uno o due outfit completi personalizzati al 100%.

È molto difficile che un negozio di stampa sul posto riesca. I tessuti su cui si può stampare non sono infiniti e anche a chi si occupa di questo settore serve una fornitura capillare. Per questo, un’attività online è in grado di offrire più scelta e consigli di outfit su come mostrare la propria personalità con l’abbigliamento firmato… Dal proprio brand!

2. Supporto grafico

Molte attività sul posto danno per scontato che l’azienda che cerca dell’abbigliamento personalizzato abbia le competenze per inserire il logo ovunque. Anche le aziende sono convinte che chi si occupa dell’abbigliamento abbia bisogno solo del logo per applicarlo su ogni capo che viene ordinato.

La verità sta nel mezzo. Infatti, l’azienda deve fornire un’immagine ad alta risoluzione, possibilmente in vettoriale. Compito dell’attività che stampa è, invece, adattare l'immagine al contesto, cioè al prodotto. Se il servizio è online, c’è un tool che permette di ottimizzare questo processo ed entrambe le parti si trovano a metà strada.

Il risultato è una consegna rapida e si evita anche il passaggio continuo del logo da una parte all’altra, che si traduce in una perdita di tempo.

3. Gestione semplice della spedizione

Una gestione semplice della spedizione significa ottenere tempi certi di arrivo per l’azienda. Questo non è possibile con i servizi tradizionali. Infatti, un servizio sul posto magari effettua quel lavoro solo ogni tanto. Quindi, ogni volta deve trovare i fornitori per il numero di pezzi, fare un preventivo, chiamare…

In più, si richiede spesso a chi ha ordinato di recarsi in negozio per ritirare e pagare la merce. Il che, se una persona non ha niente da fare va benissimo, ma per un’azienda che magari in quel momento sta organizzando un evento, anche no.

Infine, un servizio online indica nella mail di conferma dell’ordine o in quella successiva chi sarà il corriere, quando arriverà e il tracciamento completo.

4. Personalizzazione anche negli accessori

Le aziende possono creare un primo prodotto con brand (maglietta, pantaloni, camicia, cappellino, ecc.) per vedere come va e poi decidere di inserire lo stesso logo in piccoli accessori abbinati (ombrelli, portachiavi, ecc.). La personalizzazione degli accessori non è affatto facile e non tutti sono in grado di realizzarla. Se il servizio online ha già questa opzione e ci si è già rivolti a questo per creare altro, allora si è già pronti per la stampa dell’accessorio giusto!

5. Evitare appuntamenti inutili

Ultimo, ma in realtà il più importante. La personalizzazione sull’abbigliamento online evita diversi appuntamenti in sede. Quanti sono gli appuntamenti saltati? Almeno quattro. Si evita il primo appuntamento, per capire quali sono i prodotti che si possono personalizzare e come.

Poi si evita il secondo, dove ci si accorda su numero di pezzi e prezzo, per poi ricevere il preventivo. Salta anche il terzo appuntamento, dove si consegna il preventivo firmato e l’anticipo. Infine, il quarto, quando si completa il pagamento e si riceve la merce.

Quattro appuntamenti non necessari quando si usa un servizio online. Infatti, sulle schede prodotto ci sono il numero di pezzi disponibili, i tipi di tessuto e di capi di abbigliamento e il prezzo. Va bene? Perfetto, si aggiunge il logo e si paga l’ordine. Si ottiene immediatamente il tracciamento. Tempo della pratica? 30 minuti a far tanto.

Uno stile che rappresenta il brand

Se anche Vogue ha deciso di creare una collezione con il suo marchio, vuol dire che lo stile è un veicolo importante per qualsiasi brand. Infatti, anche nel mondo degli accessori si creano interessanti collaborazioni tra marchi, con l’obiettivo di far girare la voce.

Se la cosiddetta brand awareness passa anche da quello che si indossa, è naturale che un’azienda possa pensare a uno stile che definisca e renda riconoscibile il proprio marchio. I primi alleati in tutto questo non possono che essere i dipendenti.

Anche i clienti e i fornitori, però, possono diventare potenziali ambassador inconsapevoli. Per questo, avere a disposizione un’attività online che opera nella personalizzazione dell’abbigliamento può essere quello che si stava cercando per dare al proprio marchio un megafono importante.