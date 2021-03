Vivi con Costa Crociere i momenti che ti sono mancanti: vinci ogni giorno un viaggio con il concorso Vinci e Parti

Sicurezza e passione: Costa Crociere si rispecchia in questi due aggettivi sin dalla sua fondazione. Il Gruppo Costa infatti è il più grande operatore turistico italiano che conta una flotta di ben 103 navi da crociera suddivise tra il marchio Costa Crociere e AIDA Cruises. Da oltre 70 anni porta in viaggio avventori e turisti da e per tutto il mondo e non ha intenzione di fermarsi neanche per il 2021. Entro il nuovo anno infatti verranno integrate alla flotta altre 6 navi di nuova generazione e non solo… per avvicinarsi ancora di più alle esigenze dei clienti ha attivato un nuovo concorso: Vinci e Parti. Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo!

Crociere online con Costa

Hai mai pensato di acquistare le tue crociere online? Se hai voglia di evadere, sognare o regalare in viaggio ci sono tantissime opzioni online che permettono di prenotare direttamente la tua avventura in rete. Molti sono le offerte in rete, Costa offre sconti fino al 20% creando un nuovo account sul sito ed entrando a far parte del Costa Club.

Le opzioni del Gruppo sono tantissime, suddivise in fasce di prezzo a seconda delle disponibilità di ognuno. La cancellazione è gratuita e le mete ti lasceranno di stucco: in questo periodo particolare, infatti, Costa valorizza il Mediterraneo, con tour che toccano tantissimi porti italiani arrivando fino in Grecia e in Spagna.

Il concorso Vinci e Parti

Ed eccoci arrivati al cuore delle iniziative del Gruppo: il concorso Vinci e Parti con Costa Crociere per rivivere ancora una volta tutti i momenti che ti sono mancati. Come funziona? Per partecipare al concorso basta iscriversi al Costa Club e compilare il from sul sito. In palio una crociera di 7 notti sul Mediterraneo in cabina con balcone sul mare e in tariffa All Inclusive. Non vinci la crociera? Nessuno rimane a mani vuote: tutti i partecipanti riceveranno un voucher fino a 100 € da utilizzare a bordo.