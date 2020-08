La denuncia di Sharon Stone: «Mia sorella ha il Covid, indossate la mascherina»

Arriva sui social la denuncia di Sharon Stone che ha raccontato il dramma di sua sorella, malata di Coronavirus. Kelly, che fa la cantante, è anche affetta da Lupus, una malattia autoimmune che la rende ancora più fragile. Su Instagram la star di Hollywood ha condiviso una serie di foto e un toccante messaggio in cui ha condiviso il suo dolore, ma ha anche chiesto a tutti di indossare la mascherina per limitare i contagi.

Sharon ha postato la foto di una stanza con un letto d'ospedale e macchinari per la ventilazione. «Riuscireste ad affrontare questa stanza da soli?», ha chiesto l'attrice, condividendo poco dopo un'immagine del passato in cui la sorella sorride insieme al marito. Kelly è affetta da una malattia cronica che la rende immunodepressa e ora sta lottando contro il Covid-19.

«Mia sorella Kelly, che già soffre di lupus, ora ha il COVID-19 - ha affermato Sharon Stone, senza nascondere la sua preoccupazione -. Questa è la sua stanza di ospedale. È colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui si era recata è la farmacia. Nel suo stato non vieni sottoposto a test, a meno che non presenti sintomi e comunque devi attendere cinque giorni per sapere i risultati. Potreste affrontare questa stanza da soli? Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri. Per favore».

In un video in cui appare molto provata, Sharon ha parlato poi delle condizioni di sua madre, malata di cuore, e della difficoltà di effettuare tamponi. La star di Hollywood ha esortato i fan a votare in occasione delle presidenziali in cui Donald Trump tenterà di essere eletto nuovamente alla Casa Bianca. «Vote to live», ha scritto nella didascalia della clip. A commentare il post della star anche Alyssa Milano, attrice di Streghe che ha contratto il Coronavirus, raccontando la malattia su Instagram. «Ti voglio bene - ha scritto -. Mi dispiace per il tuo dolore inimmaginabile, ma sono così grata che tu abbia realizzato questo video. Grazie».

Anche Kelly Stone, dal suo letto d'ospedale, non smette di lanciare messaggi e di chiedere a tutti di indossare la mascherina. La cantante e sorella di Sharon ha condiviso la sua esperienza in alcuni video. «Pensavamo che il Covid non ci avrebbe mai beccati - ha spiegato -. Non abbiamo fatto spese, nessuna festa, raramente abbiamo visto altre persone. E ora lotto per un respiro. Nessuno di voi vorrebbe il Covid».

«Vi supplico di capire che tutto questo è reale - svela in un'altra clip -. Boccheggio per ogni respiro senza ossigeno. Per favore, fatelo per le persone che amate. Sostenete più test e più mascherine. Chiedete a chiunque di indossare la mascherina. Non vorreste mai e poi mai sentirvi così, ve lo garantisco».