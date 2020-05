Ripartenza: online crescono le ricerche di articoli per lo sport all'aria aperta, per il mare e la spiaggia

MILANO - L’Italia si sta preparando alla riapertura di negozi, parrucchieri, centri estetici e ristoranti e tra non molto si potrà anche tornare a fare le cene con gli amici, oltre che spostarsi verso le seconde case se all’interno della regione di residenza. Manca poco, quindi, ad un ritorno alla «vita normale», anche se per i prossimi mesi sarà necessario prestare particolare attenzione ai rapporti sociali e agli scambi interpersonali.

idealo dopo aver visto che in fase di lockdown le ricerche online degli italiani riflettevano a pieno il momento storico che si stava vivendo (con un aumento del +122,7% di ricerche di prodotti per lo smartworking e del +3909,4% di articoli per il fitness) ha voluto verificare quale fosse il sentiment di questa fase 2 scoprendo che buona parte degli italiani si sta realmente preparando alla ripartenza ed ha iniziato a fare programmi di lungo periodo, scoprendo ad esempio, che il campeggio sembrerebbe la tipologia di vacanza più desiderata per l’estate 2020.

Gli italiani sognano il mare

Analizzando le ricerche online degli e-consumer italiani tra il 27 Aprile e l’11 Maggio 2020, e confrontando queste settimane con il periodo immediatamente precedente, è possibile vedere come le intenzioni di acquisto siano state perlopiù orientate su prodotti per il mare e per la spiaggia. Nel dettaglio: ombrelloni (+97,7%), materassini da campeggio (+90,7%), scarpe da mare (+67,2%), prodotti per l’immersione subacquea (+40,2%), tende da campeggio (+37,2%), prodotti per la protezione solare (+17,6%), articoli per gli sport nautici (+1,9%) e anche per gli sport acquatici (+1,5%). Il campeggio, dunque, parrebbe tra le tipologie di vacanza più in linea con le esigenze attuali degli italiani, probabilmente sia per un discorso economico sia per la possibilità di distanziamento sociale.

Forte anche l’interesse per gli articoli da giardino e per le piscine da casa

Non avendo ancora l’assoluta certezza delle vacanze estive, sono molti gli italiani che si stanno attrezzando per creare un piccolo angolo di relax nel proprio giardino. In queste settimane sono aumentate le ricerche di articoli per la cura del giardino e per la cura delle piscine, anche dei più piccoli. Tra i prodotti maggiormente in crescita: piscine per bambini da esterno (+451,7%), set di mobili da giardino (+324,2%), coperture e rivestimenti per piscine (+297,6%), pompe per piscine (+103,6%), accessori per piscine (+90,2%) e piscine stesse (+87,8%), casette da giardino (+86,9%), mobili da giardino (+83,9%), tavoli da giardino (+62,8%), lettini da giardino (+60,8%), soffiatori e aspira foglie (+45,2%), sedie da giardino (+37,1%), tubi da giardino (+29,2%), tagliaerba (+9,5%), tagliasiepi (+9,4%) e decespugliatori (+5,1%).

La bicicletta: una grande passione rimasta in garage per tutta la fase di lockdown

Dal 4 Maggio è anche possibile tornare a praticare sport all’aria aperta e sono tanti gli italiani che ne hanno approfittato per tornare a fare lunghe biciclettate o un po’ di jogging fuori casa. Le ricerche online hanno riflettuto a pieno questo interesse con un significativo aumento delle intenzioni di acquisto di bici elettriche (+235,3%), biciclette (+212,6%), bici per bambini (+146,2%), portabici (+138,4%), caschi per la bici (+102,9%), accessori per la bici (+94,4%) e copertoni (+90,0%), articoli di ricambio (+74,0%) e ancora abbigliamento per la bici (+70,5%) e scarpe da ciclismo (+53,2%). La bicicletta tuttavia non è l’unica attività sportiva che amano gli italiani. Online, infatti, sono aumentate anche le ricerche di skate (+81,9%), articoli per l’arrampicata e per l’alpinismo (+32,1%), scarpe da corsa (+27,2%) e scarpe sportive (+26,0%).

Prodotti per la cura del corpo, utili per la ripartenza e per l’estate

Infine, con il ritorno all’aria aperta sono aumentate notevolmente anche le ricerche di prodotti per la cura del corpo, come epilatori, tinte per capelli, articoli di make up e per la manicure. Secondo i dati rilevati da idealo, tra i prodotti a maggior crescita di questo settore vi sono: epilatori e rasoi elettrici da donna (+24,3%), prodotti per la pedicure (+8,9%) e per la cura della persona in generale (+6,8%), detergenti per il corpo (+3,4%) e infine trucchi (+2,4%). Non sorprende vedere come i prezzi di alcuni di questi prodotti siano aumentati (ad esempio tinte per capelli +46,5% e make-up +19,9%), segno che (ri)farsi belli avrà decisamente un costo.

«E’ sempre interessante notare come le ricerche online degli italiani riflettano benissimo il momento storico che si sta vivendo, a dimostrazione di come la pratica dell’e-commerce sia sempre più integrata con la realtà - afferma Fabio Plebani, Country Manager dell’Italia di idealo - È stato interessante notare anche come il prezzo di alcuni prodotti sia notevolmente cresciuto, in particolar modo per quegli articoli di particolare interesse proprio in questo periodo (come tende da sole +60,0%, tinte per capelli +46,5%, prodotti disinfettanti +31,8% e webcam +26,3%). Ciò ci fa capire, ancora una volta, quanto sia importante fare acquisti fuori stagione, anche se in situazioni straordinarie come questa non sempre è possibile.»