Scopri la terra dei faraoni antichi prenotando uno dei migliori viaggi in Egitto!

L’Egitto è da sempre una meta ricca di fascino e mistero, i viaggi in Egitto sono una tradizione sempre capace di attrarre miriadi di turisti da tutto il mondo durante tutto l’anno, grazie al patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico di cui la terra dei Faraoni può farsi vanto. Immergersi nell’atmosfera magica dell’antico Egitto è sempre un’ottima scelta per le vostre vacanze, per Natale e Capodanno così come a Ferragosto.

Per questo Memphis Tour ha pensato per voi a un’ampia selezione di pacchetti esclusivi, per rendere indimenticabile la vostra vacanza in qualsiasi periodo dell’anno deciderete di fare visita al paese delle Piramidi, del Nilo e del Mar Rosso.

Marsa Matruh (Shutterstock)

Pacchetti di Natale e Capodanno

Per Natale 2020 e Capodanno 2021 sfuggite al freddo inverno italiano per rifugiarvi nel caldo avvolgente egiziano. Scegliete fra il Cairo, Marsa Alam o la crociera sul Nilo tra Luxor e Assuan, oppure non scegliete e combinate le tre mete in un viaggio unico e indimenticabile. Potete anche scegliere di visitare Hurghada.

Pacchetti di Pasqua 2020

Anche per Pasqua offriamo pacchetti imperdibili pensati per tutte le esigenze, si parte dai 5 giorni/4 notti del tour Cairo, al prezzo imbattibile di 521 euro fino ad arrivare ad una lunga pasqua egiziana nel tour viaggio al Cairo, Crociera Nilo e Marsa Alam che prevede 12 giorni e 11 notti, al prezzo altrettanto competitivo di 1486 euro.

Pacchetti di Ferragosto 2020

Dopo aver provato uno dei nostri pacchetti di Ferragosto, siamo sicuri che vorrete tornare a passare tutte le vostre estati sulle spiagge di Hurghada, Marsa Alam o Sharm El Sheikh. I nostri pacchetti estivi sono pensati per piccoli gruppi, combinano storia e cultura a relax e divertimento.

Tour classici in Egitto

Non è necessario venire a trovarci in Egitto durante le feste comandate, potete farci l’onore di essere nostri ospiti in qualsiasi momento dell’anno, per questo abbiamo pensato a una serie variegata di pacchetti per tour classici in Egitto. Guardate tutte le nostre offerte per le vacanze di lusso in Egitto, i viaggi combinati Egitto-Giordania, le vacanze in Egitto nel deserto, gli speciali viaggi di nozze e anche i tour accessibili. Abbiamo pensato a tutte le esigenze.

Nessuno dei nostri pacchetti fa al caso tuo? Può succedere, ma proprio per questo vi diamo la possibilità di personalizzare i vostri pacchetti, ecco le mete egiziane tra cui scegliere:

Il Cairo : la capitale, metropoli sempre in movimento dove potrete visitare il museo egizio, le piramidi di Giza, il mercato di Khan el Khalili, la cittadella di Saladino, la Chiesa Sospesa e tanto altro ancora.

: la capitale, metropoli sempre in movimento dove potrete visitare il museo egizio, le piramidi di Giza, il mercato di Khan el Khalili, la cittadella di Saladino, la Chiesa Sospesa e tanto altro ancora. Alessandria : passeggiate sul lungomare, visitate la biblioteca e mangiate del buon pesce fresco al club greco con vista mare e sulla cittadella di Qaitbay

: passeggiate sul lungomare, visitate la biblioteca e mangiate del buon pesce fresco al club greco con vista mare e sulla cittadella di Qaitbay Luxor e Assuan : il modo migliore per visitare questi due tesori dell’Alto Egitto (il sud) è a bordo di una crociera che vi permetterà di visitare tutti i punti di interesse ricchi di testimonianze dell’antico Egitto che si trovano nel tratto che collega le due città: il tempio di Luxor, Karnak, la valle dei re e il tempio di Hatshepsut, il tempio di Horus ad Edfu, il tempio di Esna e il tempio di Kom Ombo (dedicato a Sobek, il dio coccodrillo e a Horus), l’obelisco incompiuto e File ad Assuan.

: il modo migliore per visitare questi due tesori dell’Alto Egitto (il sud) è a bordo di una crociera che vi permetterà di visitare tutti i punti di interesse ricchi di testimonianze dell’antico Egitto che si trovano nel tratto che collega le due città: il tempio di Luxor, Karnak, la valle dei re e il tempio di Hatshepsut, il tempio di Horus ad Edfu, il tempio di Esna e il tempio di Kom Ombo (dedicato a Sobek, il dio coccodrillo e a Horus), l’obelisco incompiuto e File ad Assuan. Abu Simbel : una volta giunti nell’Alto Egitto è quasi un sacrilegio non visitare Abu Simbel, patrimonio dell’umanità immerso nella cornice pacifica del deserto e del lago Nasser.

: una volta giunti nell’Alto Egitto è quasi un sacrilegio non visitare Abu Simbel, patrimonio dell’umanità immerso nella cornice pacifica del deserto e del lago Nasser. Marsa Alam : la parola d’ordine è pace e relax. Marsa Alam vanta natura incontaminata, spiagge bianche sabbiose che si stagliano contro il blu acceso del mare cristallino che nasconde tesori sottomarini da esplorare.

: la parola d’ordine è pace e relax. Marsa Alam vanta natura incontaminata, spiagge bianche sabbiose che si stagliano contro il blu acceso del mare cristallino che nasconde tesori sottomarini da esplorare. Hurghada : uno dei maggiori centri turistici che si affacciano sul Mar Rosso, è particolarmente famosa per gli straordinari coralli della sua barriera e per le isole paradisiache che si trovano proprio di fronte, come il parco Nazionale dell'Isola di Giftun ed una seria di isole e isolotti dall'aspetto desertico ricche di fondali che vi faranno commuovere per la bellezza.

: uno dei maggiori centri turistici che si affacciano sul Mar Rosso, è particolarmente famosa per gli straordinari coralli della sua barriera e per le isole paradisiache che si trovano proprio di fronte, come il parco Nazionale dell'Isola di Giftun ed una seria di isole e isolotti dall'aspetto desertico ricche di fondali che vi faranno commuovere per la bellezza. Dahab e Sharm El Sheikh: gioielli del Sinai, la prima è un villaggio le cui uniche occupazioni sembrano essere le immersioni e la ricerca della felicità, la seconda è il regno della movida, del mangiar bene e del lusso accessibile e da concedersi. Entrambe si affacciano sul tratto forse più bello della barriera corallina del Mar Rosso.

Serve altro per convincervi? Prenotate da subito, chiudete gli occhi e pregustate la vostra vacanza egiziana e cogliete l'occasione per selezionare tra i nostri diversi pacchetti in Egitto tramite il link seguente: https://italiano.memphistours.com/Egitto/Pacchetti-Viaggi