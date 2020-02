MILANO - Viaggiare comodi e coccolati e arrivare riposati a destinazione è il sogno di molte persone, anche se resta un lusso che non tutti possono permettersi. Infatti, secondo un recente sondaggio del motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, due italiani su cinque (39 %), in caso di una bella vincita alla lotteria, come primo desiderio da realizzare si concederebbero subito una vacanza in una meta lontana volando in business class.

D’altronde, questi biglietti costosi vengono acquistati per lo più - tralasciando le persone molto facoltose - dalle aziende e da uomini e donne d’affari e il nuovo trend delle compagnie aeree è proprio abolire del tutto la «prima classe» e puntare solo sulla business, rendendola ancora più appetibile ed esclusiva, con servizi di ogni tipo per accontentare chi può permettersi di spendere cifre elevate e vuole un viaggio su misura, soprattutto se vola per questioni d’affari.

La concorrenza, quindi, è sempre più agguerrita, a vantaggio dei viaggiatori, e Jetcost ha stilato una lista delle 10 migliori business offerte dalle compagnie aeree con le novità per il 2020, basandosi sulle opinioni di viaggiatori ed esperti e comparando i servizi offerti. In particolare, visto che chi acquista un posto in classe business è soprattutto interessato a rilassarsi e a riposare durante il volo, i fattori principali presi in considerazione sono stati: posto a sedere (per dimensione, confort, privacy, spazi intorno, monitor), servizi di bordo, kit di cortesia, cura del passeggero, così come accesso alle lounge e altri extra.

Qatar Airways QSuite

La compagnia Qatar parla di «un nuovo livello di innovazione». Nel 2019 è stata premiata come migliore business class al mondo agli Skytrax World Awards e basta analizzare alcuni dettagli per capire il perché: posti di quasi 55 cm di larghezza e 200 cm di lunghezza in modalità letto, con assortimento di cuscini, materasso imbottito, piumino d’oca e biancheria da notte e ciabattine firmate The White Company; inoltre, lo spazio privato è personalizzabile in base alle esigenze del viaggiatore e dei suoi compagni di viaggio: i pannelli mobili trasformano la cabina in una zona in cui lavorare, come se fosse un ufficio, o un’area di gioco, in cui mangiare o chiacchierare se sti sta in famiglia, oppure in un ambiente di totale privacy. E per l’intrattenimento ci sono 4.000 opzioni con cui è impossibile annoiarsi.

Singapore Airlines - nuova Business Class A380

I posti sono in morbidissima pelle pieno fiore cucita a mano di Poltrona Frau e sono interamente reclinabili fino a diventare un letto. Quelli centrali hanno un divisorio che si può sollevare del tutto, a metà, o togliere in base a quanta privacy si vuole, diventando anche letto matrimoniale; schermo 18’’, oltre 1.000 opzioni per l’intrattenimento, wi-fi potentissimo e servizio Book the Cook per personalizzare i pasti scegliendo in anticipo tra una raffinata selezione di cibi e bevande. Per i passeggeri anche ciabattine, mascherina per gli occhi e prodotti Penhaligon’s nel bagno. Le rotte, però, su cui trovare questa nuova classe business, sono ancora limitate.

Emirates - A380

Una compagnia che non ha bisogno di presentazioni e che ha abituato la clientela a standard elevati; in questa classe business il sistema di intrattenimento è all’avanguardia, vengono offerti prodotti Bulgari e addirittura c’è un mini-bar vicino alla propria poltrona, così come tendine oscuranti motorizzate e ampi spazi personali. Inoltre, viene offerto un servizio gratuito di auto privata con chauffeur per gli spostamenti da e per l’aeroporto e c’è una lounge a bordo in cui rilassarsi e fare quattro chiacchiere mentre si beve un drink e si degustano tartine.

Ana

La sua business class incarna perfettamente la cultura nipponica e l’ospitalità tipica del Giappone: spaziosi posti a sedere che diventano comodi letti, completamente sdraiati, biancheria da letto eccellente, gustosa cucina giapponese, spazio ampio per i piedi e monitor grande per l’intrattenimento. Inoltre, un kit con ottimi prodotti de L’Occitane e servizio di prim’ordine.

Eva Air

La loro business a lungo raggio è sottovalutata ma offre molte comodità: i sedili sono disposti a spina di pesce rovesciata, garantendo intimità e ogni poltrona è larga 66cm e i letti lunghi 198; la compagnia taiwanese inoltre è una delle pochissime a fornire anche pigiami, e che pigiami... sono di Apujan (marchio di design con sede a Londra), mentre il kit di cortesia è Rimowa/Salvatore Ferragamo. Ottimo il catering che spazia tra le proposte culinarie di tutto il mondo ma naturalmente offre specialità taiwanesi come gli gnocchi di maiale di Din Tai Fung. E’ anche possibile prenotare il proprio pasto in volo in anticipo con il servizio Eva Air’s Book The Cook.

Cathay Pacific

La sua business è sostanzialmente la stessa da molti anni ma garantisce standard che piacciono e di livello: poltrone comode e spaziose, finiture eleganti, kit di cortesia Bamford, così come il piumino e la biancheria da letto e tante opzioni per l’intrattenimento a bordo, comprese cuffie insonorizzate al massimo. Il cibo spazia dai classici di Hong Kong come dim sum, wonton noodles, chow mein ai frutti di mare, a pietanze internazionali e più occidentali. A terra, ha delle ottime e comode lounge, in particolare si segnala la Cathay Pacific Lounge ad Hong Kong.

Qantas

L’obiettivo della compagnia australiana è far star comodi durante un volo lunghissimo. Volare da Europa e Usa in Australia senza scalo è quello a cui puntano i 787-9 e i sedili devono essere all’altezza: in modalità letto arrivano a 203 cm in lunghezza.

Confort e dimensioni XL del proprio spazio personale sono quindi la parola d’ordine e il punto di forza; inoltre, si può usufruire di una business suite privata e di uno skybed, un lussuoso letto che diventa completamente piatto e di uno snack bar con prodotti salutistici. Anche la compagnia australiana fornisce un pigiama e per la cura della pelle, viste le molte ore in volo, ci sono specifici prodotti Aspar/ Aurora Spa.

Lufthansa

Tra le europee, Lufthansa ha una business che non si rinnova da tempo; ha standard buoni ma i viaggiatori lamentano in particolare che i posti a sedere sono relativamente stretti (circa 50 cm di larghezza e 193 di lunghezza in modalità letto). Tuttavia, materasso, coprimaterasso, piumino e cuscino sono soffici e di qualità, il wi-fi è veloce e il servizio catering soddisfacente. La buona notizia è che nel 2020 arriva la nuova business con poltrone ampie e comode e disposte in modo da offrire maggior confort e riservatezza. Debutterà a bordo del Boeing 777X e poi nel giro di due anni dovrebbe arrivare anche su gli altri aerei a lungo raggio della compagnia.

Hainan

Ha di recente svelato la nuova classe business con poltrone disposte a spina di pesce al contrario in una configurazione 1-2-1 in una cabina relativamente piccola di 30 posti che rende l'esperienza in volo tranquilla e «privata». Buon cibo, tante rotte dalla Cina agli Usa, kit di cortesia con prodotti per l’igiene personale Bulgari e cuffie Bose completano l’esperienza di classe in alta quota della compagnia cinese.

Club World Suite di British Airways

Dopo anni di un’offerta business considerata ormai superata rispetto alla concorrenza, British Airways ha lanciato le nuove poltrone Club World per la sua Club World Suite. L’ A350 è il primo aereo della flotta ad essere stato equipaggiato con la nuova classe che nei prossimi anni sarà utilizzata anche sugli altri aerei a lungo raggio (la compagnia prevede di completare il rinnovo entro il 2025). Sedili più spaziosi e comodi, tutti con porta scorrevole per la privacy, accesso diretto al corridoio e design elegante. Inoltre, biancheria da letto The White Company, così come il kit di cortesia, un servizio personalizzato e ristorazione gourmet servita in eleganti set in fine porcellana e lussuosi flûte da champagne. Infine, per i clienti Club World che passano da Londra Heathrow o al JFK di New York c’è la possibilità di rilassarsi nelle Elemis spa, famoso marchio inglese di centri benessere e prodotti per la cura della pelle.