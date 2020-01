La Top 10 delle città europee per single

San Valentino si avvicina e di certo non si tratta della giornata preferita dai single d’Italia per assorbire tutte le vibrazioni romantiche delle coppiette, che si godono cene al lume di candela e regali costosi! Perché non uscire dalla città allora? Nuove esperienze, nuovi compagni di viaggio e nuove opportunità! Che lo scopo sia divertirsi o cercare l’anima gemella, Holidu, il motore di ricerca per le case vacanza, ha ricercato quali sono le città dove flirtare e conoscere altri single diventa davvero semplicissimo. Ogni città comprende consigli imperdibili su locali notturni e numero di single e abbiamo anche calcolato il prezzo medio per una persona a notte. Basta quindi prendere la valigia e partire!

Berlino (Holidu)

Berlino

Che Berlino sia una città trasgressiva e anche non molto costosa, non è certo una sorpresa! Ecco perché è la vincitrice indiscussa di questa classifica. La capitale tedesca è conosciuta per la sua grande scena techno e per la varietà di locali, in cui si può trovare davvero di tutto. Ogni mese viene, infatti, organizzato il Fisch sucht Fahrrad (pesce cerca bici), con un'edizione speciale per San Valentino, naturalmente. Si tratta del più grande party per single di tutta Berlino, un evento a cui di certo non si può dire di no. Dai dati, poi, metà della popolazione di Berlino è single e ci sono centinaia di luoghi dove incontrarsi, chi è pronto per partire?

Consiglio di Holidu: Il locale perfetto per la notte di San Valentino è Sisyphos, un techno club tra i più importanti della città, dove gli amanti della musica underground e techno potranno trovare tanti altri single! Una notte a Berlino costerà sui 57€.

Praga (Dmitry Goykolov - Unsplash)

Praga

Al secondo posto Praga, che non ha nulla da invidiare alla capitale tedesca! Qui ci sono, infatti, moltissimi club, dove ci si potrà godere una serata di divertimento fino all’alba. Una volta trovato il partner del weekend, si potrà anche optare per un romantico pedalò sul fiume Moldava, per regalarsi un panorama suggestivo sulla città. Se si vuole restare nell'atmosfera di San Valentino, c'è una festa in rosso organizzata nel ristorante Mr. A., a due passi dalla stazione centrale, con musica dal vivo e tanto divertimento!

Consiglio di Holidu: Alla Klementinum Mirror Chapel, cappella nello stesso complesso dalla famosissima libreria di Praga, sarà possibile oggi partecipare a sofisticati concerti jazz, dove far colpo su bei single. Alloggiare una notte a Praga, poi, costerà solo 37€.

Londra (Eva Dang - Unsplash)

Londra

L'Inghilterra in generale non è necessariamente nota per l'alta percentuale di single, ma Londra, invece, lo è e eccome! Qui il 44% della popolazione è single e, se si viaggia da soli, non ci si annoierà facilmente. Oltre alle opere d’arte racchiuse alla Tate Modern o alla National Gallery, tutte visitabili gratuitamente, ci sono ben 240 tra club e bar, dove poter cercare l’anima gemella fino all’alba. Per chi odia il giorno degli innamorati, ci sarà la possibilità di prendere parte ad un

pub crawl anti-San Valentino, l’evento giusto per trovare la prossima anima gemella.

Consiglio di Holidu: A Cowper street, nel quartiere di Islington, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, con tantissimi DJ internazionali pronti a far ballare i single con hit techno e house. Una notte a Londra costerà solamente 48€.

Parigi (Fabrizio Verrecchia - Unsplash)

Parigi

Al quarto posto la capitale dell’amore: Parigi! Ma non c’è bisogno di preoccuparsi, anche qui sarà possibile divertirsi da single; gli scapoli sono, infatti, quasi il 52%. Mentre le coppiette si dilettano in proposte di matrimonio sotto la romanticissima Tour Eiffel, i single potranno flirtare in città semplicemente bisbigliando un «chérie!» al primo bel sconosciuto! Nel quartiere del Marais, ad esempio, si potrà passeggiare tra le boutique e le piazze alla moda. Quando cala la notte, Chez

Georges è un’accogliente vinoteca, dove trovare tanti giovani studenti all’interno, e al piano sotterraneo, ballare nella piccola discoteca. Nella stessa via, Rue de Canettes, ci sono altri bar aperti fino a tardi per la prossima fermata.

Consiglio di Holidu: Per chi ama la musica dal vivo, Bizz'art è il posto giusto. Questo locale si trova su Canal Saint Martin, dove la sera si balla tutta notte. Soggiornare a Parigi costerà sui 111€ a notte, niente male per la bella capitale francese!

Barcellona (Holidu)

Barcellona

Sarà per la cultura molto simile, ma anche in Spagna, non è difficile flirtare per noi italiani. Ecco perchè la bellissima e caliente Barcellona si trova al quinto posto. Qui, tra una tapas e l’altra, sarà possibile conoscersi meglio! Barri Gotic è uno dei quartieri più belli della città, con vicoli stretti, bar alla moda, ristoranti e club. Per quanto riguarda la cultura, Barcellona ha molto da offrire anche durante il giorno: tra le attrazioni più belle tutti i famosissimi edifici di Antoni Gaudì, tra cui la Sagrada Familia e Casa Batlò. Al richiamo di «hola guapa/guapo!» si potranno rimorchiare tantissimi spagnoli e spagnole!

Consiglio di Holidu: El Bombón Salsa è un club di salsa, che si trova nel cuore del Barri Gotic. Qui si potrà bere mojito strepitosi e godersi musica dal vivo. Una notte nella fiesta spagnola di Barcellona costerà sui 102€ al giorno.

Budapest (Alisa Anton - Unsplash)

Budapest

Budapest è conosciuta per le sue numerose sorgenti naturali, dove ci si può far coccolare durante una giornata in città. La vita notturna è nota per gli edifici deserti, dove si sono creati club nascosti: molte persone del posto vengono qui, infatti, a festeggiare! Il quartiere ebraico, il VII, dove tutto può succedere di notte, è il luogo perfetto per nuovi incontri. Si tratta di un’area un po’ turistica, ma davvero multiculturale, dove potrete trovare un locale trendy e originale come il Szimpla Kert. Questo pub organizza serate di musica dal vivo, serate di cinema e ha anchegallerie d'arte.

Il consiglio di Holidu: L’Instant club, che si trova in pieno centro, ha un cortile e più di 8 bar! La serata inizia con musica dal vivo e si trasforma gradualmente in un vero e proprio rave. Dormire una notte a Budapest costerà solo 41€.

Amsterdam (Raphael Nogueira - Unsplash)

Amsterdam

Al settimo posto troviamo Amsterdam, la città della trasgressione per molti europei e italiani! Il quartiere De Pijp è il posto giusto per chi vuole andare da un pub all'altro. Nei fine settimana, infatti, i bar dell’area sono aperti fino a tardi. Nella città, intorno a San Valentino, ci sono moltissimi eventi di speed dating, dove incontrare altri single: ad Amsterdam, 1 adulto su 4 è single, buono a sapersi! Il Bar Bukowski all'Oosterpark, è un posto adatto per gli incontri e per gli appuntamenti al buio in generale! Anche nel quartiere di Javastraat troverete ristoranti e bar accoglienti, che si spera siano pieni di single!

Consiglio di Holidu: Al Labyrinth Cocktail sulla Amstelveenseweg, potrete stuzzicare i vostri sensi e degustare fantastici cocktail! Una notte ad Amsterdam risulta più costosa delle altre città in classifica: all’incirca 134€.

Siviglia (Holidu)

Siviglia

Siviglia non poteva non guadagnarsi un posto in classifica! La città, conosciuta per la suavivacità e la quantità di giovani studenti, ha anche molto altro da offrire. Triana, ad esempio, è il quartiere perfetto per chi vuole assistere ad uno spettacolo di Flamenco. E per i più affamati, basterà iniziare la propria serata al bar di tapas tradizionale El Rinconcillo. Chi avesse voglia di esplorare, potrà anche optare per una foto alla Alameda de Hercules, in un’area con pub alla moda, tra cui il 100 Cocktelitos: qui troverete cocktail di grandi dimensioni a prezzi bassi.

Consiglio di Holidu: Tante sono le possibilità a Siviglia, ma il misterioso bar La Bicicleteria è la scelta perfetta! Basterà suonare il campanello e sperare che non sia troppo affollato. Una notte a Siviglia è davvero economica: costerà solo 35€.

Madrid (Holidu)

Madrid

In Spagna non ci si annoia di certo, ecco perché Madrid è la terza spagnola in classifica. I numerosi musei e gli accoglienti bar di tapas assicureranno un programma molto ricco. Una visita al bellissimo Museo Reina Sofia, ad esempio, è un vero must. Proprio dietro l'angolo, c'è anche un club perfetto per muovere il bacino! I quartieri alla moda di Chueca e Malasaña, poi, sono pieni di vita, terrazze, bar e negozi vintage: insomma il luogo perfetto per fare shopping e

sedersi in un qualche bar con qualche bel sconosciuto o bella single!

Consiglio di Holidu: Il Teatro Kapital è un vecchio teatro con molti piani e diverse sale, dove i DJ suonano diversi stili di musica, un luogo particolare e interessante dove portare la prossima fiamma! Una notte a Madrid costerà 155€.

Reykjavik (Holidu)

Reykjavik

Reykjavik chiude la classifica con il botto! Nonostante le piccole dimensioni rispetto a Londra o Parigi, qui c’è il vantaggio che la vita notturna sia un po’ più sicura e concentrata nella via dello shopping: Laugavegur. Nella capitale islandese sarà facile saltare da un bar all'altro, cominciando, ad esempio, dal Lebowski bar. Il paese ha, inoltre, dei panorami naturali davvero incredibili, magari si potrà condividere l'auto con un nuovo compagno di viaggio e partire all’avventura. Questo sarà il modo perfetto per conoscersi meglio!

Consiglio di Holidu: Se si ha voglia di karaoke, The Secret Cellar, a due passi dal romantico oceano, lascerà cantare tutti gli ospiti e trasformerà la serata in una grande festa! Una notte a Reykjavik si aggira intorno ai 75€.

Metodologia

I prezzi degli alloggi sono stati ottenuti attraverso il database di Holidu nel gennaio 2020. Dove il prezzo medio per notte è stato estrapolando calcolando la mediana dei prezzi per alloggi per 1 persona, tra l'8 e il 15 febbraio 2020. La classifica è stato creata nel dicembre 2019, analizzando 10 tra i più popolari articoli per viaggiatori single. Ogni città nominata ha ottenuto punti, così come la posizione della città nella classifica ha ottenuto punti.