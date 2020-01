Eminem pubblica a sorpresa «Music to Be Murdered By»

NEW YORK - Questa notte Eminem ha fatto uscire a sorpresa Music to Be Murdered By, il suo nuovo album, l'11esimo della sua carriera, a due anni dalla pubblicazione di Kamikaze, uscito nel 2018. Eminem ha annunciato il disco su Twitter pubblicando la copertina e scrivendo che il disco gli è stato ispirato da Alfred Hitchcock - e infatti l'interludio «Alfred» è una clip del regista che presenta il suo unico album, anch'esso intitolato Music to Be Murdered By, del 1958. Il disco ha 20 tracce e contiene collaborazioni con Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5'9?, Anderson .Paak, Young M.A. e un featuring postumo di Juice WRLD.

Nel brano «I Will» ci sono anche tre quarti del supergruppo Slaughterhouse: Royce, Joell Ortiz e Kxng Crooked.Eminem ha fatto uscire anche il video di «Darkness» - una ballata di pianoforte e batterie minimaliste che comincia come una canzone sulla solitudine per diventare la storia di un uomo che fa una tragedia. Il video è una denuncia della diffusione delle armi nella società americana e fa riferimento alla strage di Las Vegas del 2017, quando un uomo ha aperto il fuoco sulla folla a un festival uccidendo 58 persone prima di suicidarsi.

Billie Eilish canterà la canzone di apertura di «No time to die»

Sarà Billie Eilish a cantare la canzone di apertura di «No time to die», venticinquesimo film di James Bond in arrivo il 9 aprile. La diciottenne cantante, nominata ai Grammy Awards e multi-disco di platino, ha scritto la canzone insieme a Finneas, suo fratello maggiore, anche lui nominato ai Grammy. «Non ci credo - ha dichiarato - James Bond è il film seriale più figo che esista... Sono ancora sotto shock!». COn i suoi 18 anni Billie Eilish è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato una canzone d'apertura per il franchise di James Bond. Prima di lei a firmare la canzone d'apertura anche Adele con «Skyfall» e Sam Smith con «Spectre». Il film, diretto da Cary Joji Fukunaga con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, avrà la musica del compositore premio Oscar Hans Zimmer.

Depeche Mode in concerto (ANSA)

Depeche Mode e Whitney Houston nella Rock hall of fame

Depeche Mode, Nine Inch Nails, Whitney Houston, Notorious B.I.G., Doobie Brothers e T. Rex entreranno nella Rock and Roll Hall of Fame. I manager Jon Landau (Bruce Springsteen) e Irving Azoff riceveranno l'Ahmet Ertegun Award. La cerimonia si svolgerà alla Public Hall di Cleveland il 2 maggio e sarà trasmessa da HBO, da SiriusXM Rock e dalla radio della Hall of Fame. «Tutti gli artisti selezionati hanno contribuito a dar forma al rock», ha detto Michael McDonald dei Doobie Brothers. «È quel che mi piace della Hall of Fame: sceglie le band che hanno scolpito il rock come lo conosciamo oggi».

I Nine Inch Nails hanno tentato tre volte prima di riuscire ad entrare nella Hall of Fame del rock. «Sono sotto shock», ha detto Trent Reznor. «I nostri dischi sono sempre stati in una sorta di limbo e forse come meccanismo difensivo pensavo che lì sarebbero rimasti per sempre. È una bella sorpresa».

Andy Madadian primo iraniano con la stella sulla walk of fame

Il cantante Andy Madadian è il primo iraniano ad ottenere una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Oggi 63enne, l'artista soprannominato il 'Bono persiano' o l"Elvis persiano', ha lasciato l'Iran quando aveva soli 22 anni. «Molti americani mi stanno scoprendo e stanno scoprendo la mia musica. Mi auguro che questa stella a Hollywood apra nuove porte. Abbiamo molti bravi artisti iraniani a Los Angeles e il mondo occidentale deve ancora scoprirli», spiega Madadian.