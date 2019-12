Ilaria D'Amico: «Non sono incinta, ma direi una bugia se dicessi che non mi manchi una figlia femmina»

ROMA - «Ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai. Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina». Ilaria D'Amico si racconta a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Parla della relazione con Gigi Buffon, «entrambi reduci da grandi sofferenze, di crisi profonde. Quando ci siamo visti abbiamo sentito il bisogno di raccontarci come dei rubinetti aperti e abbiamo capito che dentro di noi era successo qualcosa». Dalla loro unione è nato Leopoldo, ma se in futuro dovesse arrivare un altro figlio la giornalista ha già le idee chiare: «Direi una bugia se dicessi che non mi manchi una figlia femmina».

«Matrimonio? Aspetto una proposta romantica»

«Gigi mi ha chiesto di sposarlo in una maniera goffa. Io lo vorrei in modo più romantico». Poi racconta una delicata vicenda personale che l'ha segnata profondamente: «I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c'era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell'operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l'appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!».

Fedez choc: «Sono a rischio sclerosi multipla»

«Sono a rischio sclerosi multipla». La rivelazione è di Fedez che ne parla in una intervista alla trasmissione «La Confessione», la trasmissione di peter Gomez in onda questa sera alle 21.25 su Nove. «Durante una risonanza magnetica - spiega - mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla». «E' una piccola cicatrice bianca - prosegue - Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata». Il rapper spiega che la terribile scoperta gli ha fatto capire le priorità: «Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie».

Emma Stone si sposa

Emma Stone si sposa. L'attrice ha accettato la proposta di matrimonio del suo Dave McCary, autore e comico del Saturday Night Live. Sul profilo Instagram dell'attrice uno scatto inequivocabile in cui appaiono abbracciati mentre lei mostra l'anello di fidanzamento. La Stone ha sempre evitato apparizioni pubbliche con il compagno, con cui fa coppia dal 2017. Stavolta però ha acconsentito alla pubblicazione dello scatto che li ritrae insieme e felici di annunciare il lieto evento. Unico commento, due cuoricini innamorati.