Keanu Reeves nel mirino degli haters per la fidanzata Alexandra

NEW YORK - Keanu Reeves è diventato trending topic su Twitter per i commenti al vetriolo che si sono abbattuti sulla sua nuova fidanzata, Alexandra Grant, 46 anni, visual artist e cofondatrice della casa editrice X Artists' Books, ritenuta non all'altezza dell'avvenente attore. Una volta che la notizia del fidanzamento si è diffusa, gli utenti sui social si sono scatenati nel commentare la neo-nata coppia colpendo soprattutto Grant.

Felice e innamorato

Agli haters molti hanno risposto con commenti al vetriolo, condannando le critiche e schierandosi al fianco di Reeves, finalmente felice e innamorato dopo anni di grandi difficoltà. Reeves era rimasto solo da venti anni, quando la sua compagna di allora morì in un incidente stradale, due anni dopo aver perso la loro figlia venuta alla luce morta. L'attore il 2 novembre ha fatto la sua prima apparizione pubblica con la sua nuova compagna al gala LACMA Art + Film a Los Angeles. I due erano già stati visti insieme in atteggiamenti affettuosi lo scorso maggio.

Kanye West si candiderà alle presidenziali del 2024 (dice lui)

Kanye West si candiderà alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 2024. Durante una partecipazione al Company Innovation festival di New York del 7 novembre, il rapper ha dichiarato: «Quando mi candiderò, nel 2024? perché ridete? Potremmo creare un sacco di posti di lavoro!». Come? Iniziando a spostare la produzione del suo marchio Yeezy negli States, più precisamente in un ranch nel Wyoming.

Placido Domingo non canterà per le Olimpiadi di Tokyo

Placido Domingo non canterà per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La sua performance, prevista nell'aprile del prossimo anno, come una delle tappe principali dell'avvicinamento ai Giochi, è stata cancellata e gli organizzatori non hanno fornito motivazioni. Negli ultimi mesi la star della lirica, 78 anni, è stato accusato di molestie sessuali da una ventina di donne. Domingo è già stato costretto ad abbandonare diversi concerti (in particolare negli Stati Uniti) e una cerimonia di premiazione, oltre alla direzione dell'Opera House di Los Angeles, che aveva dal 2003.

Continuano le esibizioni in Europa

«Dopo un'attenta considerazione, ho deciso di non partecipare al Kabuki-Opèra a causa della complessità del progetto» ha detto Domingo che non ha parlato delle accuse di molestie dalle quali si sta difendendo. Domingo dice che spera di avere una nuova opportunità di esibirsi in un prossimo futuro con gli artisti del Kabuki (una forma di teatro giapponese in cui recitano solo uomini), accogliendo «la fusione tra due tradizioni teatrali che significa l'unione di due culture sullo stesso palcoscenico, in perfetta armonia con lo spirito dei Giochi Olimpici». Se Placido Domingo ha smesso di esibirsi al Metropolitan Opera di New York, con l'Orchestra di Philadelphia e l'Opera di San Francisco che hanno cancellato i loro spettacoli in programma per questa stagione e l'Opera di Dallas che ha cancellato un concerto previsto per marzo 2020, continua invece ad esibirsi in Europa dove è stato acclamato in Austria, Ungheria e Russia.