Dove prenotare un B&B a Taranto?

Avete intenzione di prenotare su Expedia un bed and breakfast a Taranto o dintorni, ma non sapete quale zona scegliere? Il dubbio è legittimo, perché la città conta quasi duecentomila abitanti ed è circondata da località splendide, che vale la pena prendere in considerazione.

Taranto: città vecchia e città nuova

Prima di farlo, però, è giusto spendere due parole sull’attuale conformazione del centro che gli Spartani, suoi fondatori, chiamarono «Taras»: la Taranto odierna è formata da una parte vecchia, costruita su un’isola, e da una parte nuova, che si trova invece sulla terraferma. Le due aree sono collegate da altrettanti ponti e hanno davvero poco in comune: le stanze meno care sono nella città recente, ma se il vostro budget lo permette e prevedete di fermarvi per un periodo breve privilegiate il centro storico, così da avere il tempo per visitarne i principali punti di interesse.

Difficile fare una selezione, ma è giusto segnalare almeno la Cattedrale di San Cataldo (la più antica di tutta la Puglia), il castello aragonese (totalmente gratuito a questi orari ) e l’ipogeo Bellacicco, che permette di compiere un vero viaggio nel tempo tra le tante fasi della storia di Taranto.



La città vecchia potrebbe però non essere la scelta giusta per soggiorni lunghi e/o incentrati su una vacanza balneare. Da questo punto di vista la costa tarantina ha davvero molto di offrire: tra le tante località di mare vanno necessariamente citate Marina di Pulsano, frazione del comune omonimo a circa 20 chilometri a sud del capoluogo, Marina di Ginosa, che oltre ai bagnanti attira birdwatcher da tutta Italia grazie al Lago Salinella, e infine Castellaneta Marina, che ha una stupenda spiaggia di sabbia fine attorniata da pini e macchia mediterranea.

Tutti questi litorali sono bagnati da un mare splendido e pulito, perfetto per fare snorkeling, ma vi basterà salire in macchina per arrivare in breve tempo nel capoluogo e vivere una o più giornate all’insegna della storia e della cultura tarantina. Con una raccomandazione: prenotate per tempo il vostro B&B. La Puglia ha conosciuto negli ultimi anni una fortuna turistica senza precedenti, quindi non è consigliabile pensarci troppo.

Finalizzate la vostra scelta e muovete il primo passo in direzione della vostra splendida vacanza a Taranto!