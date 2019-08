Quentin Tarantino papà per la prima volta a 56 anni

LOS ANGELES - Quentin Tarantino diverrà padre per la prima volta a 56 anni. Lo ha annunciato lo stesso regista statunitense, insieme alla moglie Daniella Picks, 35 anni, al magazine People, in un'intervista esclusiva. La coppia si sposò segretamente a novembre dello scorso anno ed ora l'annuncio del figlio in arrivo. Tarantino e Danielle Picks si sono conosciuti nel 2009. Il loro fidanzamento però è stato ufficializzato solo nel 2017. L'ultimo film di Tarantino, «C'era una volta aHollywood», è da poco uscito in America ed è in arrivo in Italia il prossimo 19 settembre.

