Alex Britti sarà papà: la foto pubblicata su Instagram

ROMA - Buone notizie per Alex Britti e la sua compagna Nicole. Voci che circolavano da alcuni giorni ora sembrano essere ufficiali: la coppia aspetta un figlio. «Fra poco diventeremo mamme e papà, sono felicissimo». Con questa dichiarazione sui social il cantautore romano, considerato uno dei migliori chitarristi italiani, ha anche finalmente svelato il nome della sua compagna. Alcuni giorni fa il settimanale «Chi» aveva avvisato della possibile lieto evento ma solo ieri è arrivata la conferma, proprio da Britti attraverso un comunicato stampa. Nel testo viene anche dichiarato il sesso del futuro nascituro e il nome: il piccolo Britti si chiamerà Edoardo.

Un momento di grande emozione

«È un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia: la mia compagna Nicole ed io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in «dolce attesa» e fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà del nostro primogenito Edoardo. Nicole ed io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po' ci conosce… non ne sarà così sorpreso», ha dichiarato lo stesso Britti. Secondo indiscrezioni, sia per Nicole che per Alex questo sarebbe il primo figlio.

La foto di Nicole del profilo Instagram di Alex Britti (Foto del profilo Instagram di Alex Britti)

Manca poco tempo

A giudicare dalla foto pubblicata nei Social, manca davvero poco tempo al lieto evento. La coppia, infatti, avrebbe atteso pochi giorni dal presunto parto per dare la notizia. Insomma, per Britti è uno dei momenti più belli sia dal punto di vista personale che lavorativo. Anche in questo campo, infatti, sembra andare tutto a gonfie vele e presto inizierà il suo nuovo tour in coppia con Max Gazzè in cui si troverà in diverse città italiane per tutta l’estate.

Chi è Nicole?

Tutti conoscono quanto sia riservato Alex Britti e quanto poco sappiano di lui i suoi fan. Ma secondo indiscrezioni – non confermate – la sua compagna Nicole sarebbe molto più giovane di lui. Addirittura di vent’anni e di origini italo-giapponesi. D’altro canto c’è chi ha sempre giurato che i due si fossero sposati in gran segreto. Ma dal recente commento di Britti pare che si tratti di pura invenzione. Infine, alcune teorie vogliono che il suo singolo speciale e l’album in nome dell’amore sia dedicato alla sua compagna.