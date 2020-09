Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori. Nessun annuncio è stato dato attraverso i social o gli agenti. La notizia è stata resa nota dal regista del documentario Gunda Viktor Kossakovsky, di cui Phoenix è produttore, che parlando sul palco del festival di Zurigo ha detto: «Joaquin non è qui perché gli è appena nato un figlio, il suo nome è River».

L'attore di Joker e l'attrice di Millennium si sono conosciuti sul set del film Her, dove Phoenix - dopo il divorzio dalla moglie Catherine (Mara) si innamorava della voce di un sistema operativo, che era quella di Scarlett Johansson. Entrambi attivisti per gli animali e per l'ambiente.

La scelta del nome del piccolo, River, è un omaggio al fratello morto di overdose la sera di Halloween del 1993. Già durante il discorso di ringraziamento degli Oscar Joaquin aveva citato il fratello con la frase «Corri in soccorso degli altri con amore e la pace seguirà». River, maggiore di quattro anni rispetto a Joaquin, era uno dei cinque figli di una coppia di hippie (i quali diedero ai figli nomi ispirati alla natura come Rain, Liberty, Summer...). E' morto per un'overdose di speed sui marciapiedi del Sunset Boulevard di Hollywood davanti al locale di Johnny Depp e sotto gli occhi del giovanissimo fratello.

Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è nata Mia

Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due neo-genitori hanno annunciato l'arrivo di Mia con una foto sui social, prima figlia per l'ex nuotatore e seconda per la showgirl. «Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole. Anzi, ora che mi sono ripreso te le dico: ti amo piccola Mia», scrive su Instagram un emozionatissimo Filippo che ha condiviso un pensiero per la compagna: «Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima».

Magnini si è anche detto felice per la famiglia che stanno costruendo insieme a Sofia, primogenita della Palmas. «Oggi è un giorno meraviglioso perché tu, Amore nostro infinito, sei arrivata tra di noi», scrive la showgirl sempre su Instagram. E Magnini aggiunge su Facebook: «E io ti guardo per ore ed ore ??. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango ????... Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire».

Chiara Ferragni denunciata per l'immagine della Madonna

L'associazione dei consumatori Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per la copertina di Vanity Fair della scorsa settimana, che ritrae l'imprenditrice e fashion blogger nei panni di una Madonna con bambino. Nell'intervista, la Ferragni ha raccontato il proprio percorso e il proprio lavoro, che prima non esisteva e che lei ha creato dal nulla. Lavoro che, oggi, dà un'occupazione a tantissimi giovani. Ma l'immagine ha suscitato l'ira del Codacons:

«L'immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria 'macchina da soldi' finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all'acquisto di questo o quel bene». si legge nell'esposto, presentato anche al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

Non è la prima volta che Codacons e Ferragni incorciano le armi. Fedez è stato il primo a commentare ironicamente la notizia: «Mi mancavano».