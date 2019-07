New Balance presenta Triplecell, una piattaforma realizzata con la stampa in 3D

Il leader mondiale dell'atletica New Balance lancia una nuova piattaforma, creata con la tecnologia della stampa 3D di Formlabs, che offre componenti che sono più vicini alla tradizionale ammortizzazione che mai. Questa nuova piattaforma, denominata TripleCell, riconferma ulteriormente New Balance come leader nella produzione avanzata con le sue fabbriche negli Stati Uniti. New Balance propone due silhouette con tecnologia FuelCell, la 990 Sport disponibile ora e la FuelCell Echo che verrà lanciata a settembre, con un prezzo consigliato rispettivamente di 200 e 155 euro.

Nel 2017, New Balance e Formlabs, il leader nei sistemi di stampa 3D basato nel Massachusetts hanno annunciato una collaborazione esclusiva per lo sviluppo di materiali ad alte prestazioni, hardware e un processo di produzione per calzature dedicate agli atleti. Attraverso questa collaborazione è stata creata una nuova resina fotopolimerica brevettata chiamata Rebound Resin. Rebound Resin è progettata per creare strutture reticolari elastiche con la durata, l’affidabilità e la longevità che ci si aspetta da un materiale termoplastico stampato ad iniezione. «TripleCell rappresenta l’apice del processo data to design e fornisce una transizione fluida tra varie proprietà del sottopiede», afferma Katherine Petrecca, New Balance General Manager, Innovation Design Studio. "Questa nuova tecnologia all'avanguardia, realizzata digitalmente, è ora disponibile esclusivamente presso le fabbriche di New Balance negli Stati Uniti, riconfermandoci ulteriormente come leader nella stampa 3D e nella manifattura statunitense". Formlabs è stato un partner fondamentale per dar vita a questo progetto. Siamo in questo modo in grado di sconvolgere davvero il settore non solo nella performance, ma anche nella personalizzazione per gli atleti e nella velocità di commercializzazione ».

"La stampa 3D sta cambiando il modo in cui le aziende si avvicinano alla produzione, con questo annuncio New Balance è il pioniere nella produzione localizzata", ha affermato Dávid Lakatos, Chief Product Officer di Formlabs. "Eliminando la dipendenza dagli stampi e dalla stampa diretta sia per la prototipazione che per la produzione, il tempo di lavoro del loro team si riduce da mesi a ore nei cicli di sviluppo e produzione. Ci stiamo muovendo verso un mondo in cui i cicli del design si stanno avvicinando alle esigenze del consumatore ed è emozionante essere in prima linea con New Balance».

New Balance 990 Sport (New Balance)



New Balance ha scelto la 990 Sport per lanciare la piattaforma TripleCell re-immaginando una silhouette classica e iconica. La tecnologia TripleCell offre nel tallone la stessa perfetta ammortizzazione presente nel modello classico ma con una silhouette più leggera del 10% rispetto alla 990v5 e mantiene la denominazione Made in the USA. Il New Balance Innovation Design Studio ha inserito TripleCell nell'avampiede di FuelCell Echo basandosi sulla crescente attenzione verso la tecnologia dedicata all'avampiede e sugli insegnamenti ottenuti dal recente lancio della piattaforma FuelCell. La 990 Sport con TripleCell è prodotta negli Stati Uniti nella fabbrica di New Balance a Lawrence e FuelCell Echo con TripleCell è assemblata negli Stati Uniti. La 990 Sport è disponibile per l’Italia su www.newbalance.com mentre la FuelCell Echo sarà disponibile online a partire dal 15 settembre 2019.