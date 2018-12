Angelina Jolie: «Potrei scendere in politica»

NEW YORK - Angelina Jolie pensa ad un suo futuro in politica. L'attrice, da anni impegnata in campagne sociali, nel corso di un'intervista alla Bbc, non ha smentito la possibilità di scendere in campo. «Se me lo avessi chiesto vent'anni fa mi sarei messa a ridere» ha detto, senza poi smentire la possibilità di correre per la nomination democratica... «Ho sempre detto che vado dove c'è bisogno di me, non so se sono adatta alla politica, ma ho anche scherzato sul fatto che non so se mi sia rimasto qualche scheletro nell'armadio». La Jolie è inviato speciale dell'Onu per i rifugiati e impegnata come attivista per i diritti umani: «Sono in una posizione molto interessante e penso di essere in grado di fare molte cose» ha detto. Nessuna smentita alla possibilità che un giorno possa correre per la Casa Bianca.

Di Caprio mette in vendita la villa di Los Angeles

Leonardo Di Caprio ha messo in vendita la splendida villa di Los Angeles che aveva acquistato nel 1999, con i guadagni derivanti dal successo dello storico film Titanic. Secondo il Daily Mail una residenza piena di ricordi, dalla quale non aveva mai voluto separarsi. Si tratta di una reggia di 330 metri quadri, nel lussuoso quartiere di Silver Lake: quattro camere da letto, quattro bagni, una cucina accogliente caratterizzata da splendide maioliche, un rarissimo ascensore interno, poi la piscina - naturalmente - circondata da un grazioso porticato. Un villa in stile ispanico, costruita nel 1931 e acquistata da DiCaprio a circa 670mila euro: un prezzo che in vent'anni è più che raddoppiato, dato che la casa è valutata a listino un milione e 400mila euro. Di Caprio possiede proprietà sia sulla costa est che sulla costa ovest degli Stati Uniti già dagli anni novanta. Nel 2005 ha anche acquistato un isola al largo del Belize facendone un eco-resort.